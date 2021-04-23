WION: американские военные предупредили о сложностях борьбы с терроризмом после вывода войск из Афганистана

Бороться с терроризмом после вывода войск США из Афганистана будет куда труднее, сообщает WION, ссылаясь на заявление генерала армии США Кеннета Маккензи. По его словам, поиск, фиксация и уничтожение террористических угроз осуществлять легче, имея соответствующую инфраструктуру на территории страны.

Генерал армии США рассказал конгрессу, что поиск, отслеживание и уничтожение террористических угроз в Афганистане станет для США намного труднее, как только все американские войска покинут страну.

КЕННЕТ МАККЕНЗИ, генерал армии США: Если говорить в целом, то в ситуации, когда вы покинули Афганистан и хотите вернуться для осуществления подобных действий, необходимо иметь возможность осуществления трёх аспектов: необходимо найти цель, зафиксировать цель и иметь возможность уничтожить цель. Первые два аспекта требуют мощной поддержки со стороны спецслужб. И если вы не находитесь в стране и не имеете той экосистемы, которой мы располагаем там сейчас, то делать всё это будет труднее. Не невозможно, просто труднее.

Глава центрального командования армии США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что боевые дроны, сейчас расположенные на базах в Афганистане и способные достичь нужной точки за несколько минут, придётся разместить намного дальше. На данный момент у США нет договорённостей по базированию своих войск с соседними странами. Маккензи также рассказал конгрессменам, что террористические группировки в Афганистане, такие как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**, продолжают стремиться к атакам.

Генерал Маккензи также успокоил страхи по поводу «Талибана»***, заявив, что организация не займёт ведущую роль в Афганистане после вывода американских войск и что США будут внимательно наблюдать за действиями «Талибана» вне зависимости от их обещаний.

Комментарии генерала были озвучены после того, как на прошлой неделе Джо Байден объявил о полном выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября. При этом американские власти дали понять, что военные командующие не рекомендовали проводить полный, безоговорочный вывод войск. По мнению военных, вывод войск в определённую дату снимает давление с «Талибана» и ослабляет американскую позицию в мирных переговорах.

Тем временем поддерживаемый США афганский мирный процесс в Турции был приостановлен на время Рамадана. Переговоры, принимаемые Турцией, Катаром и ООН, были запланированы на 24 апреля с целью ускорить принятие соглашения между «Талибаном» и правительством Афганистана в свете заявления Вашингтона о выводе войск. Дата вывода, установленная Байденом, совпадает с 20-й годовщиной террористической атаки «Аль-Каиды» на США, ставшей причиной вторжения в Афганистан международных сил во главе с США.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.