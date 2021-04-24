FAZ: «похоже на бегство» — Германия планирует вывести войска из Афганистана раньше, чем США

Германия может вывести свои войска из Афганистана раньше США, передаёт Frankfurter Allgemeine. По информации Министерства обороны ФРГ, дата может быть сдвинута на 4 июля. Однако в этом случае бундесвер неизбежно столкнётся с трудностями: за стратегический воздушный транспорт всегда отвечал американский контингент.

Бундесвер готовится к более быстрому выводу войск из Афганистана. В среду Министерство обороны сообщило депутатам бундестага о том, что ведёт консультации по поводу перенесения даты на 4 июля. Представители комитета бундестага по обороне подтвердили соответствующую информацию, передаёт Frankfurter Allgemeine.

США, располагающие крупнейшим контингентом в Афганистане, объявили о выводе войск до 11 сентября, к 20-летию со дня террористических актов, совершённых членами террористической организации «Аль-Каида»*.

Таким образом, новая дата была предложена главным образом командованием операции «Решительная поддержка», штаб-квартира которого расположена в Кабуле, чтобы сократить срок вывода. Пентагон до сих пор не определил свою позицию относительно более ранней даты.

По последним данным министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которые теперь также могут стать устаревшими, бундесвер должен был покинуть Афганистан к середине августа. Германия располагает вторым по величине контингентом войск: из 10 тыс. солдат НАТО 1,1 тыс. является гражданами Германии.

При более раннем выводе бундесвер неизбежно столкнётся с транспортной проблемой: за стратегический воздушный транспорт всегда отвечал американский контингент. Представители комитета бундестага по обороне сообщили, что в этом случае будут рассматриваться различные сценарии. В идеале американцы могли бы помочь бундесверу и предоставить дополнительные самолёты. В противном случае, вероятно, немцам придётся оставить часть техники на Гиндукуше, потому что европейских транспортных мощностей для этого недостаточно. То, что не должно попасть в руки талибов, в случае необходимости будет уничтожено.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман, специалист в области обороны от Свободной демократической партии, раскритиковала медлительность США. По её словам, упорядоченный вывод партнёров США по НАТО из Афганистана грозит стать чрезвычайно опасным и, кроме того, больше похож на бегство. Значительные даты американской истории, такие как День независимости или годовщина террористических актов 11 сентября, не могут служить критерием для завершения столь большой и длительной военной операции только потому, что в США их можно использовать для завоевания политических очков и повышения уровня патриотизма населения.

Тобиас Лиднер из партии зелёных, напротив, выразил понимание: «Федеральное правительство находится в конфликте целей». Он предполагает, что более быстрый вывод является безопасным путём. Однако тот, кто требует быстроты от собственных солдат, должен также гарантировать ту же скорость при доставке афганских граждан, работавших на бундесвер, в Германию, сообщает Frankfurter Allgemeine.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.