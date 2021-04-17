Spiegel: конец «масштабного самообмана» — уход из Афганистана лишь закрепляет провал Запада

Спустя 20 лет Вооружённые силы США покидают Афганистан, пишет Der Spiegel. Однако для многих афганцев их уход означает «ужасный конец»: по словам автора статьи, страх возвращения исламистов и возобновления гражданской войны абсолютно оправдан, поскольку через два десятилетия после изгнания талибов США вновь дарят им власть. Операция НАТО была провалом с самого начала: американцы «покупали мир и покой» и руководствовались краткосрочными интересами, не думая о будущем страны.

Десять лет назад Фонд имени Фридриха Эберта учредил программу по поддержке талантов из Афганистана. На встрече, организованной Фондом, несколько человек жаловались на коррумпированность вашингтонских ставленников, на протекцию полевых командиров в провинциях, на жертвы среди мирного населения. Однако ответ на вопрос о том, должны ли американцы покинуть страну как можно скорее, был неожиданным: «Нет! Вы должны оставаться, пока не сделаете всё правильно! Пока всё не заработает!» Никто не засмеялся. Все считали, что это правильная позиция, пишет Der Spiegel.

Однако со временем недопонимание среди афганцев увеличивалось. За последние 20 лет существования афганских институтов, афганских вооружённых сил и афганского правительства, которые функционировали постольку, поскольку до сегодняшнего дня всё оплачивали иностранцы, выросло целое поколение.

В Кабуле и в других крупных городах женщины имеют право учиться, существуют свободные СМИ, несколько лет назад бесчисленные организации по вопросам развития и неправительственные организации обеспечивали хорошо оплачиваемые рабочие места, были открыты кафе и рестораны. После того, как президент США Джо Байден объявил, что к 11 сентября он намерен вывести из Афганистана все войска, студентки, журналистки, да и многие мужчины стали справедливо задаваться вопросом: «Что с нами будет? Кто защитит нас, когда Талибан* вернётся?»

То, что США подарят талибам победу над правительством, стало ясно два года назад: Вашингтон согласился с их требованием вести переговоры в двустороннем формате, несмотря на протесты Кабула, и назначил дату вывода войск к 1 мая 2021 года. По условиям договора, талибы должны заключить мирное соглашение с правительством. Однако на сегодняшний день его не существует даже в общих чертах, талибы не проявляют к этому особого интереса. С тех пор они прекратили атаки на НАТО, но стали более ожесточённо бороться с афганскими вооруженными силами. Дату вывода перенесли примерно на четыре месяца, но решение уже принято.

В течение нескольких месяцев в некогда относительно спокойных городах участились бомбовые атаки, убийства судей и журналистов женского пола. Талибан виновен не во всех случаях, но, вероятно, в большинстве из них. Страх возвращения исламистов и возобновления гражданской войны абсолютно оправдан, предполагает автор статьи.

Людям кажется, что их предали. Не только Джо Байден, который в среду заявил, что никто не предполагал, что война в Афганистане станет «делом нескольких поколений». Их предали все участники «масштабного самообмана»: главы правительств и министры обороны НАТО, которые всегда хотели задержаться там подольше, чтобы добиться того, чего ещё не добились. Гуманитарные организации, которые измеряли успешность своих усилий потраченными суммами. Правительство Афганистана, которое сначала не само по себе пришло к власти, а позже никогда не предпринимало серьёзных попыток управлять страной самостоятельно. Вместо этого четыре пятых его бюджета финансировалось из-за рубежа.

Эта операция была безуспешной как минимум с 2005 года, когда полностью побеждённый и исчезнувший Талибан «воскрес из мёртвых». С тех пор к нему присоединились озлобленное пуштунское население, «сытое по горло произволом новых правителей».

Государство, которое должно было обеспечивать правопорядок, равенство и соблюдение прав человека для всех афганцев, долгое время являлось «миражом», подпитываемым политиками из Берлина и Вашингтона. «Мы не хотим, чтобы из-за преждевременного вывода войск из Афганистана талибы вернулись к насилию и попытались прийти к власти военным путем», — заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на саммите НАТО в марте. «Как будто талибы не пытались сделать это в течение полутора десятилетий», — удивляется автор статьи.

А афганские вооружённые силы, которые должны были защищать государство? Им никогда не удавалось сделать это самостоятельно. Не потому, что не хватало денег, а потому, что эта армия представляет собой структуру, разрушенную коррупцией. Её офицеры продают боеприпасы и топливо на чёрном рынке и содержат тысячи «солдат-призраков» на бумаге (и получают их зарплату). В 2021 году США обеспечило 86% военного бюджета Афганистана.

Коррупция, порождённая миллиардными выплатами, «скорее повредила созданию правительства, которому мы хотели помочь», — заявил Джон Сопко, специальный генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана (SIGAR). Его доклады в течение многих лет шокировали общественность.

Операция не оказала конструктивного влияния: вначале она была направлена на то, чтобы отнять у талибов власть, а не полностью изменить страну. Но НАТО не смогло осуществить и этого, потому что иностранные игроки всегда преследовали краткосрочные интересы: они покупали мир и покой, распределяя рабочие места и деньги для того, чтобы военные базы становились крупными коммерческими предприятиями. Вплоть до их закрытия. Или, временно улучшив условия жизни, позволили населению безмерно расти, не спланировав, как страна будет кормить их самостоятельно.

По словам автора, комично, что через 20 лет после изгнания талибов Соединённые Штаты теперь позволяют им восстановить власть. Но на самом деле эти два десятилетия кажутся замкнутым кругом, который вернул ситуацию, сложившуюся после вывода советских войск в 1989 году, когда борьба за ресурсы погрузила страну в гражданскую войну, после чего Талибан стал самой могущественной силой.

Как утверждает Байден, увязывание ухода с определёнными условиями — это «рецепт для удержания американских войск в Афганистане на неопределённый срок». Теперь «симуляция государственного строительства» заканчивается. Для многих афганцев это значит«ужасный конец». Только ужас не закончится, пишет Der Spiegel.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

