«Стоило ли оно того?» — Welt усомнился в пользе афганской операции НАТО

США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана, сообщает Welt. При этом вслед за ними последует весь иностранный контингент НАТО, находящийся в стране. Операцию точно нельзя назвать историей успеха, а причина её прекращения, которую озвучил глава Белого дома Джо Байден, скорее выражает беспомощность, отмечает корреспондент немецкого телеканала Штефан Шварцкопф.

Союз военнослужащих бундесвера приветствовал планируемый вывод войск из Афганистана. Это решение ознаменовало конец самой значимой операции, которая в то же время принесла самые большие потери. Теперь нужно организовать безопасное возвращение солдат. Немецкое правительство планирует завершить вывод своих войск к середине августа. До этого главы МИД НАТО решили, что первые солдаты начнут уходить с позиций уже 1 мая. В Вашингтоне президент США Джо Байден заявил, что настало время закончить самую продолжительную войну в истории США. 11 сентября к 20-летней годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне все иностранные войска покинут Афганистан. Получается, что Джо Байден официально объявил о выводе солдат из Гиндукуша. До этого в телефонном разговоре с канцлером Ангелой Меркель он договорился с ней, что вывод войск НАТО будет организован в рамках совместного координирования. На связи из Соединённых штатов Штефан Шварцкопф.

ШТЕФАН ШВАРЦКОПФ, корреспондент Welt: Как говорил Дональд Трамп, всех американских солдат в Гиндукуше нужно вернуть домой, но, с точки зрения американцев, операция в Афганистане — это далеко не история успеха.

Джо Байден на кладбище в Арлингтоне. Эта часть называется «секция 60». Здесь похоронены американские солдаты, погибшие в Афганистане. Всего их около 2500. Военная операция в Гиндукуше длится уже 20 лет. Это самая продолжительная война в истории США. То, как президент США объяснил причину вывода войск, выражает беспомощность.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Когда наступит подходящий момент, чтобы уйти? Через год, два, десять? И потратить ещё 30 миллиардов в довесок к тем миллиардам, которые уже потрачены?

Предшественник Байдена Дональд Трамп пытался заключить с «Талибаном»* мировое соглашение. Планировал, что все американские войска будут выведены из страны к первому мая. Теперь же «Талибан» снова угрожает применить насилие. Республиканцы критикуют президента США за решение оставить Афганистан без международного контингента.

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Если там будет находиться пара тысяч американских солдат, «Аль-Каида»** не сможет напасть на нас здесь.

Но решение уже принято. Через несколько недель первые из оставшихся 2,5 тысяч американских солдат начнут уходить из страны.

ШТЕФАН ШВАРЦКОПФ: Выводом войск Джо Байден, конечно же, пишет историю, но остаются два вопроса: «Что станет с Афганистаном?» и «Стоила ли операция смерти тысяч американских солдат?».

Дата выхода в эфир 15 апреля 2021 года.