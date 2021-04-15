WP: уход из Афганистана — лёгкий путь для Байдена, но с катастрофическими последствиями

Заняв президентское кресло, Джо Байден столкнулся с афганской дилеммой: выполнить данное Дональдом Трампом обещание и вывести войска или остаться. Как отмечает The Washington Post, новый американский лидер решил выбрать «лёгкий путь» и всё же покинуть страну, однако это может привести к плачевным последствиям и обесценить все потерянные в этой войне жизни и растраченные ресурсы.

Когда президент США Джо Байден заступил на свой пост, он столкнулся с «болезненной дилеммой в Афганистане», пишет The Washington Post в своей редакционной статье.

Дав обещание, что США выведут все свои войска из страны к 1 мая, возглавлявший на тот момент Белый дом Дональд Трамп уже к январю оставил в Афганистане минимальные силы, даже несмотря на то, что «Талибан»* не выполнил свою часть сделки. И перед Байденом встал выбор: оставить войска на месте, рискуя возобновлением конфликта с талибами, или продолжить вывод, хотя он мог повлечь за собой крах местной армии и правительства.

После недолгих и, «как показалось, вялых» попыток урегулировать вопрос дипломатически, Байден всё-таки пошёл на полный вывод войск — «шаг, который может помочь США прекратить растрачивать жизни и ресурсы на эту войну, но при этом практически наверняка станет катастрофой для страны с населением 39 миллионов человек, в особенности женщин». Как полагает издание, вывод американских войск из Афганистана может обратить вспять политический, экономический и социальный прогресс, «ради которого Соединённые Штаты боролись два десятилетия».

Кроме того, по оценкам американского разведсообщества и исследования, финансированного конгрессом, уход из Афганистана может дать «Аль-Каиде»** возможность восстановить в стране свою базу, из которой она осуществляла теракты 11 сентября 2001 года.

Согласно сделке, достигнутой администрацией Трампа, «Талибан» должен порвать все связи с «Аль-Каидой» и прочими террористическими организациями. Как обращает внимание The Washington Post, по наблюдениям ООН и американской армии, талибы пока ничего подобного не сделали. Так же как и до сих пор не изъявили рвения к серьёзным мирным переговорам с правительством Афганистана. «Талибан» отверг предложение администрации Байдена о проведении встречи в Турции для ускорения начала обсуждений и посмеялся над американскими идеями о совместном правительстве и новых выборах. Руководство организации демонстрирует свою уверенность в том, что, как только американцы уйдут, талибы запросто справятся с афганским правительством и возродят Исламский эмират, как в 90-е.

По словам газеты, оставлять контингент в Афганистане в попытке вынудить «Талибан» пойти на компромисс — тоже проблемно. Такая стратегия может растянуть американскую миссию ещё на годы вперёд и так и не привести к реальному, продолжительному миру.

Некоторые надеются, что Талибан умерит свою политику, ущемляющую права женщин, и прочие репрессивные меры в надежде сохранить долю международной поддержки, без которой экономике страны грозит коллапс.

Но если эти оценки окажутся неверными, как рассуждает The Washington Post, решение Байдена вывести войска из Афганистана к символической дате 11 сентября 2021 года может закончиться лишь восстановлением статуса кво, существовавшего 20 лет назад, включая террористические базы, которые могут спровоцировать новое вторжение США.

«Как минимум это будет означать, что Америка покинула афганцев, которые поверили в строительство демократии, гарантирующей основные права человека, и что жертвы американских военнослужащих, убитых и раненых на этой войне, были напрасны. Господин Байден выбрал лёгкий выход из Афганистана, но последствия этого, скорее всего, будут плачевными», — утверждает издание.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.