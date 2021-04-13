Focus: визит главы Пентагона в Германию — это шанс на перезагрузку отношений

Министр обороны США Ллойд Остин впервые приехал с визитом в Германию, чтобы встретиться со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Как отмечает немецкий журнал Focus, это даёт шанс наконец предпринять конкретные шаги для перезагрузки германо-американских отношений после эры Трампа, хотя позиция Америки по многим спорным вопросам не изменилась с приходом Джо Байдена к власти.

Призывы к перезапуску германо-американских отношений после эры Трампа звучат уже давно, пишет немецкий журнал Focus. Первый визит в Германию министра из правительства Байдена предоставляет возможность реально предпринять шаги в этом направлении, подчёркивает издание.

Спустя три с половиной месяца после вступления Джо Байдена в должность американского президента министр из его кабинета впервые посещает Германию: глава Пентагона встречается в Берлине с немецким министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. После этого он направится в Штутгарт, чтобы побеседовать там с американскими военными. «Этот визит должен дать начало возвращению к тесной военной координации между двумя странами, которая в эру президента Дональда Трампа присутствовала лишь в очень ограниченном виде», — отмечает немецкий журнал.

Среди прочего, Трамп в одностороннем порядке принял решение о значительном отводе войск из Германии в качестве наказания за слишком низкие, с его точки зрения, расходы Берлина на оборону, напоминает издание. Байден уже отменил это решение.

Однако в позиции США относительно расходов Германии не произошло никаких изменений, отмечает Focus. Америка по-прежнему настаивает на том, что каждая страна НАТО должна выделять на оборону по 2% ВВП. Правительство Германии в последнее время существенно увеличило военные расходы, но в прошлом году они составляли 1,56% ВВП, а это всё ещё значительно ниже поставленной альянсом цели.

Координатор немецкого правительства по трансатлантическим отношениям Петер Байер перед визитом Ллойда Остина подчеркнул, что Германия стремится к тому, чтобы увеличить свои расходы на оборону в соответствии с требованиями НАТО. «Любые другие варианты были бы катастрофическими», — считает немецкий политик.

Однако намного большим конфликтным потенциалом обладает вопрос о почти завершённом газопроводе «Северный поток — 2», подчёркивает немецкий журнал. Газопровод из России в Германию на протяжении ряда лет относится к числу основных спорных моментов в германо-американских отношениях. Смена власти в Вашингтоне ничего в этом плане не изменила.

США опасаются сильной зависимости Европы от российского газа и хотят затормозить проект при помощи санкций. Сторонники газопровода указывают на то, что американцы просто надеются повысить свои шансы на сбыт собственного сжиженного газа в Европе.

Петер Байер требует скорейшего разрешения этого спора. По его словам, «Северный поток — 2» препятствует перезагрузке германо-американских отношений». Мораторий на завершение строительства газопровода мог бы открыть окно для переговоров по решению конфликта. «Я вижу трудности для перезагрузки, пока это не будет устранено», — подчеркнул немецкий политик.

На встрече Остина и Крамп-Карренбауэр речь также должна идти о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и будущем миссии НАТО в Афганистане, где присутствует крупный контингент как американских, так и немецких войск. Правительство Германии хочет привязать отвод 10 тыс. находящихся в Афганистане военных НАТО к успеху мирных переговоров между исламистской группировкой «Талибан»* и правительством в Кабуле.

Пока остаётся неясным, разделяют ли США эту точку зрения, пишет Focus. Правительство Трампа наметило для «Талибана» перспективу полного вывода иностранного контингента до конца апреля, чтобы простимулировать мирные переговоры. Со стороны «Талибана» уже звучали угрозы новых насильственных действий в отношении войск НАТО в случае, если заявленные сроки не будут соблюдены.

После переговоров в Берлине Остин поедет на американскую базу под Штутгартом — там находится командование войсками в Европе и Африке, которое Трамп хотел перевести в другие европейские страны. По словам Байера, тот факт, что Остин выбрал для визита именно эту базу, является сильным свидетельством решимости продолжать размещать американские войска в Германии.

Германия — второй пункт назначения в поездке американского министра. В среду он отправится в Брюссель, где должен встретиться с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. После этого он встретится в Великобритании со своим коллегой Беном Уоллесом, сообщает немецкий журнал Focus.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

