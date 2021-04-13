Der Spiegel: главе минобороны ФРГ пришлось отвечать за скандал в бундесвере

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр была вынуждена ответить на вопросы депутатов бундестага касательно инцидента в войсках специального назначения бундесвера, пишет Der Spiegel. Отмечается, что представители оппозиции усомнились в правдивости слов министра, заявившей, что ей очень поздно сообщили об амнистии, объявленной солдатам, уличённым в краже боеприпасов. По словам одного из депутатов, министр либо говорит неправду, либо не контролирует ситуацию в своём ведомстве.

В минувший понедельник министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр встретилась с депутатами бундестага в Берлине, сообщает Der Spiegel; в ходе этой встречи она должна была, наконец, пролить свет на так называемый инцидент с амнистией в рядах сил специального назначения бундесвера (KSK).

Издание напоминает, что в начале 2020 года командир KSK Маркус Крейтмар обеспокоился тем, что в его подразделении регулярно пропадают боеприпасы. Ситуация обострялась ввиду того, что в последние годы в рядах KSK участились подозрения в правом экстремизме. Однако для решения проблемы Крейтмар выбрал нестандартный и противоправный способ, отмечает Der Spiegel. Вместо того чтобы задокументировать, какие солдаты прятали у себя боеприпасы, он сделал своим бойцам предложение: каждое подразделение могло добровольно сдать припрятанные боеприпасы, не получив за это никакого наказания. В результате было сдано 40 тыс. патронов.

Как отмечает издание, было сразу понятно, что «амнистия» Крейтмара противоречит уставу бундесвера. Юридические консультанты немецкой армии подчеркнули, что своими действиями Крейтмар сделал невозможным расследование кражи боеприпасов. Дело быстро дошло до Министерства обороны.

Здесь весь процесс становится для Крамп-Карренбауэр деликатным, отмечает Der Spiegel, поскольку именно она ранее непреклонно выступала за реформы KSK. После того как в мае 2020 года в саду одного из бойцов KSK было найдено несколько тысяч патронов, министр провозгласила о начале операции «железная метла». Она полностью распустила одно из подразделений KSK и поручила Крейтмару и руководству армии запустить реформу войск специального назначения. Однако, несмотря на то что тогда Крамп-Карренбауэр сделала происшествие в KSK главной темой, она узнала об инциденте с амнистией лишь спустя месяцы. В разговоре с депутатами министр заявила, что ей поздно сообщили о произошедшем.

Однако один из высокопоставленных сотрудников Министерства обороны признал, что знал о случившемся ещё в июне, пишет Der Spiegel. Госсекретарь по вопросам обороны Герд Хуфе сообщил, что рассказал об инциденте спецслужбам: однако, отвечая на вопросы депутатов, он не смог точно вспомнить, рассказывал ли он ту же информацию руководству министерства.

Как пишет Der Spiegel, после показаний Хуфе представители оппозиции усомнились в правдоподобности слов Крамп-Карренбауэр. Представитель от партии «Свободные демократы» Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что тот факт, что никто из Министерства обороны или из бундесвера не сообщил министру о случившемся в KSK, звучит неправдоподобно. Политик также подчеркнула, что если это действительно так, то это значит, что Крамп-Карренбауэр не контролирует ситуацию в своём ведомстве. Сама Крамп-Карренбауэр отметила, что доказательств неправдивости её слов нет.