CNN: вывод войск из Афганистана приведёт к сворачиванию обширной разведывательной сети ЦРУ

В рамках вывода войск из Афганистана властям США придётся свернуть обширную разведывательную сеть ЦРУ в этой стране, поскольку без американского военного присутствия осуществлять сбор информации станет сложнее и опаснее, сообщает CNN. Между тем советник Джо Байдена по национальной безопасности заверил, что оставшихся возможностей у США будет достаточно, чтобы заранее узнать, не возрождается ли «Аль-Каида».

Запланированный президентом США Джо Байденом вывод войск из Афганистана также будет включать активное свёртывание обширной разведывательной сети, которую Америка выстраивала в течение 20 лет со времён терактов 11 сентября в рамках глобальной войны с терроризмом, сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники.



Текущий план включает в себя вывод сотен бойцов сил специальных операций, наличие которых правительство США публично не признаёт, но об их присутствии в Афганистане точно известно.



Большинство, если не все агенты ЦРУ, работающие в этой стране, почти наверняка тоже уедут, сообщили CNN действующие и бывшие официальные лица. Без поддержки обычного военного присутствия сбор разведданных в Афганистане станет значительно труднее и опаснее.



В статье отмечается, что ранее не сообщалось ни о выводе сил специальных операций, ни о вероятном выводе агентов разведки.



Как заявил каналу CNN один военный чиновник, окончательное решение о статусе бойцов военизированных формирований ЦРУ ещё не принято, но на данный момент преобладает точка зрения, что им, вероятно, придётся уйти.



Даже если некоторые сотрудники всё же останутся в Афганистане после 11 сентября — установленного Байденом крайнего срока по выводу американских войск, то проводить тайные операции, которыми ЦРУ прославилось после терактов 11 сентября 2001 года, станет гораздо сложнее.



Директор Центрального разведывательного управления Билл Бёрнс признал это ещё на прошлой неделе на публичных слушаниях комитета по разведке сената США.



«Когда наступит время для вывода американских вооружённых сил, способность правительства США собирать информацию и реагировать на угрозы уменьшится. Это очевидный факт», — заявил Бёрнс.



Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в воскресенье со схожим заявлением. Он признал, что возможности Вашингтона по сбору разведданных в Афганистане сократятся, когда войска будут выведены из этой страны. Между тем он добавил, что их будет достаточно, чтобы за несколько месяцев узнать, возрождается ли «Аль-Каида»*, пока не стало слишком поздно.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.