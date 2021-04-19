CNN: вывод войск из Афганистана приведёт к сворачиванию обширной разведывательной сети ЦРУ

В рамках вывода войск из Афганистана властям США придётся свернуть обширную разведывательную сеть ЦРУ в этой стране, поскольку без американского военного присутствия осуществлять сбор информации станет сложнее и опаснее, сообщает CNN. Между тем советник Джо Байдена по национальной безопасности заверил, что оставшихся возможностей у США будет достаточно, чтобы заранее узнать, не возрождается ли «Аль-Каида».
Запланированный президентом США Джо Байденом вывод войск из Афганистана также будет включать активное свёртывание обширной разведывательной сети, которую Америка выстраивала в течение 20 лет со времён терактов 11 сентября в рамках глобальной войны с терроризмом, сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники.
Текущий план включает в себя вывод сотен бойцов сил специальных операций, наличие которых правительство США публично не признаёт, но об их присутствии в Афганистане точно известно.
Большинство, если не все агенты ЦРУ, работающие в этой стране, почти наверняка тоже уедут, сообщили CNN действующие и бывшие официальные лица. Без поддержки обычного военного присутствия сбор разведданных в Афганистане станет значительно труднее и опаснее.
В статье отмечается, что ранее не сообщалось ни о выводе сил специальных операций, ни о вероятном выводе агентов разведки.
Как заявил каналу CNN один военный чиновник, окончательное решение о статусе бойцов военизированных формирований ЦРУ ещё не принято, но на данный момент преобладает точка зрения, что им, вероятно, придётся уйти.
Даже если некоторые сотрудники всё же останутся в Афганистане после 11 сентября — установленного Байденом крайнего срока по выводу американских войск, то проводить тайные операции, которыми ЦРУ прославилось после терактов 11 сентября 2001 года, станет гораздо сложнее.
Директор Центрального разведывательного управления Билл Бёрнс признал это ещё на прошлой неделе на публичных слушаниях комитета по разведке сената США.
«Когда наступит время для вывода американских вооружённых сил, способность правительства США собирать информацию и реагировать на угрозы уменьшится. Это очевидный факт», — заявил Бёрнс.
Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в воскресенье со схожим заявлением. Он признал, что возможности Вашингтона по сбору разведданных в Афганистане сократятся, когда войска будут выведены из этой страны. Между тем он добавил, что их будет достаточно, чтобы за несколько месяцев узнать, возрождается ли «Аль-Каида»*, пока не стало слишком поздно.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов прокомментировал данные о выявлении в России двух новых штаммов коронавируса.
Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для российских отельеров разъяснения о возможных штрафах за необоснованный рост цен, сообщила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.
Одной из возможных причин суточных колебаний заболеваемости коронавирусной инфекцией в России является изменчивость погоды. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что отказ Чехии раскрывать данные по взрыву во Врбетице в 2014 году является доказательством того, что это фейк.
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре 13 апреля обсуждали информацию о подготовке государственного переворота в Белоруссии с устранением президента республики Александра Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев поделился мнением о том, почему Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому не удалось одержать победу на чемпионате мира в Стокгольме.
Азербайджанские пограничники задержали на границе с Ираном двух граждан этой страны, незаконно проникнувших на территорию республики. Один из нарушителей ранен и госпитализирован, сообщает Госпогранслужба Азербайджана.
Уровень антител к коронавирусу после ревакцинации препаратом «Спутник V» выше, чем после первичной вакцинации. Об этом заявил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
Правительство России направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство скоростной платной автотрассы М12 Москва — Казань, которую планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство России включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.