Fox: «ой, ошибочка вышла» — американские СМИ опростоволосились с сюжетом о «российских наградах» за головы американцев

Сенсация о русских, которые назначали награды за головы американских военнослужащих в Афганистане, оказалась весьма далека от правды, передаёт Fox News. Тем не менее это не помешало американским СМИ несколько месяцев кряду обсуждать эту новость. По мнению обозревателя канала Джонни Джой Джонса, демократы и СМИ сделали на ней акцент, с тем чтобы дискредитировать Дональда Трампа в преддверии выборов.

Помните ту сенсацию о русских, которые назначали награды за головы американских военнослужащих в Афганистане, а также ужасного оранжевого президента, который никак на это не реагировал?

(Отрывок из эфира MSNBC от 20 июля 2020 года.)

ВЕДУЩАЯ: Только вдумайтесь: назначать награды за головы американских военнослужащих.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, экс-кандидат в президенты США: Это невероятно, Джой. Он по-прежнему никак это не прокомментировал!

(Отрывок из эфира MSNBC от 3 июля 2020 года.)

ВЕДУЩИЙ: Он по-прежнему считает, что сообщения о фактах назначения наград за головы — это фальшивка…

(Отрывок из эфира MSNBC от 26 июля 2020 года.)

РЭЙЧЕЛ МЭДДОУ, ведущая MSNBC: Президент не только знает, что Россия платила за то, чтобы американских солдат убивали. Платила награды за американских военнослужащих. За трупы американцев. Президент в курсе, ему об этом докладывали.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Он не только не стал вводить против России санкции и отказался от каких-либо других шагов в ответ на это вопиющее нарушение международного законодательства…

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Дональд Трамп общался с Владимиром Путиным по крайней мере шесть раз, но так ни разу и не поднял эту тему. Джо Байден бы так никогда не поступил.

Ну, сегодня, как выяснилось, эти сообщения имели к правде довольно отдалённое отношение. И всё это благодаря собственным разведслужбам Байдена. Мы обсудим эту тему с морпехом в отставке и обозревателем Fox News Джонни Джой Джонсом. Старина, послушайте: я вас уважаю не просто потому, что вы — отличный мужик, но и потому, что вы ради нас рисковали жизнью. Что вы об этом думаете как военный человек — они сначала мутят воду, а потом такие: «Ой, ошибочка вышла».

ДЖОННИ ДЖОЙ ДЖОНС, обозреватель Fox News: Знаете, Хиллари Клинтон и правда задела меня за живое. Что же натворил Дональд Трамп? Он что, бросил посла и американских героев на верную смерть в посольстве? Постойте, этим же промышляет она сама*.

Но вот в чём дело: они возмущены тем, что президент Трамп не стал атаковать Россию, исходя из информации, в истинности которой он не был уверен. Воздерживаться от объявления войны, если мы в чём-то не уверены, — это что, какая-то новая мысль? У нас никогда с этим проблем не было. Я не ездил на войны в Ираке и Афганистане, основываясь на информации, которая, возможно, не соответствовала действительности.

И когда Джо Байден делает такое заявление — а подобных утверждений он высказывал немало, — то он сам себя ставит в непростое положение, учитывая, что он занял президентский пост. На что он не рассчитывал, так это на то, что ему придётся что-то делать с темой России. Но он этим заниматься не будет, ведь теперь мы знаем, что эта история не соответствует действительности.

Вот что я вам скажу. Когда я служил в морской пехоте, я был сапёром, взрывотехником. Каждый раз, когда я покидал расположение, за мою голову могли дать награду. По техническим причинам мы каждый раз хотели одеваться немного иначе, но нам говорили, что этого делать нельзя, потому что суть работы взрывотехников ни для кого не секрет и кое-кто готов заплатить «Талибану»** за твою смерть.

Мне в общем-то всё равно, стояла ли за этим Россия. Честно говоря, у нас с Россией есть большие проблемы. И хотя там на кону стояла моя жизнь — а это немало, — у нас с Россией есть большие насущные проблемы, и я бы хотел, чтобы наш президент ими хоть как-то занялся. Они ведь Украину могут в любой день захватить. А тут мы узнаём, что многое из того, что он говорил, — неправда.

Здесь напрашивается вопрос «зачем». Я бы сказал, что очень удобно говорить после ухода президента с поста: «Ой, кажется мы немного облажались с разведданными. Оказалось, что это неправда». Однако они в эфире каждый божий день об этом твердили. Говорили, что президенту всё равно. А ведь, кстати говоря, военные в этом плане своего президента поддержали. Что же двигало этими людьми?

ДЖОННИ ДЖОЙ ДЖОНС: Да, военные определённо поддержали президента Трампа. Разведсообщество же было с ним на ножах ещё до его прихода к власти. И когда ты выстраиваешь аргументацию для импичмента, оправдываешь сеяние раздора и подрыв легитимности законных выборов, то важна каждая мелочь. Каждый маленький ярд в ходе игры приближает тебя к тачдауну. Так что в ход идёт любой сюжет, который они могут придумать, склепать, создать, высосать из пальца и поместить на главную полосу. Тем временем СМИ будут притворяться, что они в бешенстве, в то время как солдаты, которые принимают участие в реальных боевых действиях, гибнут из-за плохих решений политиков.

Однако каждая мелочь, которую они могли повесить на Трампа, себя оправдала, так как в президентах сейчас Джо Байден. Возможно, это и правда была эффективная стратегия. Сколько сюжетов о президенте Трампе оказались на поверку неправдой — таких немало. И у них было много причин недолюбливать Трампа — ведь он принял немало хороших решений, и это им не по душе.

Может, если бы они больше времени уделяли разбору настоящих разведданных, а не политкорректности в рядах вооружённых сил, они бы чего-нибудь и добились. Ладно, мы это ещё обсудим. Спасибо, старина.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2021 года.

* Имеется в виду нападение на посольство США в Бенгази в 2012 году, в ходе которого погибли несколько американских чиновников, включая посла Кристофера Стивенса (прим. ИноТВ).

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.