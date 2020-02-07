New York Times: решение США вывести войска из Афганистана вызывает споры в НАТО

Стремление администрации Дональда Трампа сократить военное присутствие в Афганистане послужило поводом для споров внутри Североатлантического альянса. Некоторые союзники считают, что им необходимо вывести свои силы из страны, другие согласны сохранить свой контингент, но только при выполнении США определённых условий, пишет The New York Times.

Некоторые члены НАТО рассматривают вопрос о выводе своих военнослужащих из Афганистана после того, как США начнут официально сокращать своё присутствие в стране. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По словам издания, решение администрации Дональда Трампа сократить свои собственные силы с 12 до 8,5 тыс. человек вызвало споры внутри альянса. В то время как некоторые страны считают, что им необходимо уменьшить свой контингент в Афганистане, другие, в том числе Германия и Италия, считают, что могут сохранить текущее военное присутствие при определённых условиях.

Представители альянса часто говорят, что его усилия в регионе неразрывно связаны с США. Подобные заявления часто сопровождаются мантрой «вместе вошли, вместе выйдем». Но поскольку американцы надеются завершить новое мирное соглашение с «Талибаном»*, некоторые члены военного блока считают, что его будущее в Афганистане будет незначительным в свете того, что 18-летний конфликт вновь входит в новую фазу, отмечается в статье.

Мирные переговоры между США и талибами были перезапущены в декабре прошлого года. Но они застопорились, потому что сторонам так и не удалось договориться о снижении кровопролития.

Вашингтон может вывести часть войск в ближайшие месяцы, даже если ему не удастся заключить сделку с «Талибаном». Об этом свидетельствует недавнее обращение Трампа к нации, в котором он сигнализировал, что собирается сократить число военнослужащих в Афганистане.

Некоторые европейские союзники утверждают, что НАТО может отсрочить масштабные сокращения своих контингентов, которые насчитывают около 8700 человек, до тех пор, пока США не уменьшат свои силы поддержки, включая ремонтные бригады, транспортные самолёты и команды медицинской эвакуации. По словам американских чиновников, пока эти подразделения планируется оставить на месте.

Но поскольку администрация Трампа пытается изменить американскую миссию, чтобы сосредоточиться на боевых действиях, а не на подготовке афганских сил безопасности, Пентагон может быть вынужден сократить эти силы поддержки. Если это произойдёт, европейским союзникам придётся пересмотреть обязательство по сохранению своих войск и текущей сети баз НАТО в Афганистане.

Некоторые европейские чиновники считают, что продолжающееся международное присутствие в Афганистане помогло сдержать поток мигрантов и беженцев из страны. Но на фоне продолжающейся войны многие политики хотят, чтобы альянс сократил свои обязательства в стране.

Альянс, который поддержал американское вторжение в 2001 году, оказался «важной, но иногда ненадёжной» частью военной кампании в регионе. Если союзники решат пойти на значительное сокращение присутствия, дальнейшая подготовка афганских военных окажется под большим вопросом, подчёркивает издание.

Между тем результаты тренировки афганских сил безопасности, которая продвигается очень медленно, в лучшем случае можно назвать «неоднозначными». Высокие потери, переходы на сторону противника и коррупция подрывают попытки расширить эту инициативу.

По словам издания, министры обороны НАТО собираются обсудить Афганистан и на предстоящей встрече в Брюсселе. Но, как ожидается, ключевой темой саммита станет расширение работы альянса в Ираке.

Хотя чиновники заявляют, что две миссии не связаны между собой, у всех союзников имеется ограниченное количество войск, доступных для развертывания за рубежом. И одним из способов освободить больше сил для будущих миссий в Ираке может стать сокращение контингента НАТО в Афганистане, заключает The New York Times.