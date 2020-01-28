NPR: талибы признались, что сбили самолёт ВВС США — но в Вашингтоне им не верят

В восточной афганской провинции Газни рухнул самолёт американских ВВС Bombardier Е-11A. «Талибан» заявил, что уничтожил это воздушное судно, якобы перевозившее сотрудников ЦРУ. Но американские власти отвергают эту версию и настаивают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, сообщает NPR.

Накануне в восточной афганской провинции Газни рухнул самолёт. И в течение нескольких часов после катастрофы о ней начали поступать противоречивые сведения, пишет NPR.

По версии американских властей, на борту Bombardier Е-11A находились два человека, которые погибли в результате крушения. Один из чиновников сообщил изданию, что причиной падения стали «проблемы с механикой».

Но это не единственная версия. Представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил NRP, что группировка сбила американский самолёт, на котором якобы находились сотрудники ЦРУ. Ранее в своём микроблоге афганец назвал воздушное судно «вражеским самолётом-разведчиком» и сообщил, что тела погибших всё ещё находятся рядом с местом катастрофы.

По словам издания, группировка часто преувеличивает свои достижения на поле боя, и её утверждения невозможно подтвердить. Официальный представитель американских сил США в Афганистане полковник Уильям Леггетт назвал заявление талибов «не соответствующим действительности».

«Хотя причина катастрофы устанавливается, нет никаких признаков того, что она произошла в результате обстрела противником. Мы предоставим дополнительную информацию по мере её появления», — заявил Леггетт.

Находившиеся на месте крушения журналисты опубликовали в интернете изображения обгоревших, тлеющих обломков. На самолёте, показанном в нескольких различных видеороликах, имеется маркировка, которая, вероятно, является версией эмблемы ВВС США. Но подлинность этих кадров издание подтвердить не может.

Путаница началась с первых минут после крушения. В репортажах сообщалось, что разбился гражданский самолёт местных авиалиний, но вскоре эта информация была опровергнута представителями компании.

В последние два года провинция Газни стала центром противостояния правительственных войск с «Талибаном». Группировка вернула под свой контроль большую часть региона благодаря серии успешных атак.

Американские войска также остаются основной мишенью для исламистов. В этом месяце в результате теракта, устроенного талибами на юго-востоке Кандагара, погибли два военнослужащих.

Предлагаемые мирные переговоры с группировкой в целом находятся в подвешенном состоянии с тех пор, как Трамп неожиданно объявил об их возобновлении на День благодарения. В каком состоянии процесс находится сейчас, неизвестно.

В настоящий момент в Афганистане дислоцируются порядка 13 тыс. американских военных. Трамп обещает сократить их количество как минимум до 8,6 тыс., напоминает NPR.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

