Совсем как с Вьетнамом: американский полковник рассказал, как Пентагон скрывал правду о войне в Афганистане

Долгие годы американцам твердили, что война в Афганистане идёт успешно, однако недавно опубликованные документы показали, что высокопоставленные военные и политики скрывали своё фиаско, передаёт Fox News. Как отмечает гость студии, отставной полковник Дуглас Макгрегор, высшее командование никак не поплатилось за свою провальную стратегию и раз за разом мешало президентам вывести войска из Афганистана.

Хотите почувствовать себя старыми? Прошло уже 18 лет с тех пор, как войска США свергли «Талибан»*. С тех пор через Афганистан прошли сотни тысяч американских военных, 2300 из них погибли там. Раз за разом руководители государства и вооружённых сил говорили нам, что война в Афганистане идёт успешно и нам просто нужно держаться этого курса, нельзя выводить войска!



Но, как теперь видно из только что опубликованных документов, они лгали. Неоднократно. Должностные лица искажали статистику, чтобы скрыть от общественности, что это, по сути, катастрофа. Потрачены сотни миллиардов долларов. Во сколько нам это обошлось? Дороже, чем весь план Маршалла после инфляции. И всё это было потрачено впустую — на попытки модернизации афганского племенного общества. Его даже средневековым не назовёшь!



Руководители вооружённых сил не знали, каковы их задачи. Зачастую даже не знали, кто враг. В разговорах друг с другом они это признавали, но никогда не признавали публично — перед людьми, которые платили за эту войну и погибали, сражаясь на ней.



Какова же судьба тех, кто это делал, кто проводил этот катастрофический курс и вводил вас в заблуждение? Если бы это сделали вы, если бы вы организовали оргию растрат и некомпетентности такого масштаба, вы были бы в тюрьме. И у вас уж точно не было бы хорошо оплачиваемой работы. Но люди, стоящие за этим фиаско, по-прежнему заправляют всем в Пентагоне или делают большие деньги как лоббисты, руководители аналитических центров или организаций, выполняющих оборонные контракты. Потому что никого никогда не наказывают.



Автор книги «Фактор победы», полковник Сухопутных войск США в отставке Дуглас Макгрегор лет десять предупреждал общественность о тщетности происходящего в Афганистане. У нас есть доказательство — видеозапись аж 2010 года! Посмотрите!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Fox News: И последний вопрос: стоит ли нам тратить в исламском мире триллион долларов на насаждение демократии?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник Сухопутных войск США в отставке: Нет, конечно же, нет! Это тупик, это безнадёжное дело!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Безнадёжное дело?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно! Это бездонная пропасть для наших ресурсов. Ничего хорошего из этого не выйдет.



О, если бы мы его послушали! Но не послушали. Дуглас Макгрегор сегодня с нами. Большое спасибо, что пришли, полковник!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно!



Итак, мы узнали то, о чём вроде бы и так подозревали: власть имущие нам лгали. Так бывает часто. Но меня поражает то, что никого никогда не наказывают. Люди, лгавшие нам об этой катастрофе, где они сейчас?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Прежде чем мы перейдём к тем безобразным вещам, которые нам придётся обсуждать в рамках этого сегмента, я хочу сказать: «Давай, Армия! Побеждай Флот!» В субботу пройдёт 120-й матч. Я окончил Вест-Пойнт, и я хочу увидеть, как Армия победит!



Я считаю, это важно.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да. Итак, с этим разобрались. Во-первых, нам стало известно, что со времён Вьетнама в высшем командовании сухопутных войск и, возможно, морской пехоты, очень мало изменилось. Мы имеем дело с тем же типом людей, которые отодвигают правду в сторону ради приятного вымысла. И в своё время их за это поощряли повышениями. Это первое.



Второе. Мы должны помнить, что в июле 2017 года президент Трамп собрал свой кабинет, всех своих советников и сказал: «Я хочу выйти из Афганистана сейчас же. Я хочу убраться оттуда». И все, кто служил в вооружённых силах, в форме или нет, все сомкнули ряды и сказали: «Вы не можете выйти! Если вы выйдете, то миру, каким мы его знаем, придёт конец! А мы ведь делаем успехи! Нет, нам надо отправить больше войск, надо приложить ещё больше усилий!» Другими словами, они провернули с ним точно такой же номер, как с президентом Обамой.



Что было дальше, нам известно. Не оказалось ни одного человека с военным опытом, который мог бы сказать президенту правду: «Вы правы, господин президент, мы должны уменьшить ущерб — любому хорошему бизнесмену это известно — и выйти, пока не погибло ещё больше хороших солдат, сержантов, лейтенантов, капитанов, полковников и прапорщиков». Этого не произошло.



А что же генералы, которым мы обязаны этой трагедией? Где они? Некоторые из них сейчас на пенсии. На самом деле, как раз перед тем, как прийти сюда, я отметил, что Дэвид Петреус даёт отпор и говорит: «Я и сейчас готов повторить всё, что говорил тогда». То есть либо он лжёт о том, что тогда происходило, либо он просто бредит. Потому что мы знаем из репортажа, что другие люди на местах, не генералы, говорили: «Послушайте, это катастрофа! Это не работает!»



У президента Трампа сейчас есть шанс осушить военное болото. Займитесь старшими офицерами, которые сейчас на действительной службе и которые приложили к этому руку! Интересно, что председатель Объединённого комитета начальника штабов, генерал Милли, много раз фигурирует в этих бумагах. Он один из тех, кто твердил: «Нет! Полиция, армия, афганские войска прекрасно справляются! Мы делаем успехи!» — когда это было совершеннейшей неправдой. Думаю, если бы ему предложили уйти в отставку, это стало бы очень позитивным сигналом для остальных военных: «Ложь больше не окупается».



Если вы воспитывали своих детей так же, как Вашингтон обращается со своими стратегами, вообще никак не наказывая их за бесчестность, вы бы вырастили социопатов.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да.



Что мы и делаем. Большое спасибо за то, что вы, как всегда, внесли ясность, полковник! Я вам признателен.



Дата выхода в эфир 09 декабря 2019 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



