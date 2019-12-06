Сенатор США: непоследовательность Трампа — «полная катастрофа для внешней политики»

Главы стран НАТО приезжают на саммит, готовясь к внезапному выходу США из альянса, а военные разрабатывают планы экстренной эвакуации из Афганистана — и всё из-за непредсказуемости главы Белого дома, рассуждает в эфире MSNBC сенатор Крис Мёрфи. По его словам, никто в мире не хочет быть партнёром Америки, потому что трудно рассчитывать, что Дональд Трамп будет верен своим обязательствам.
Обратимся снова к сенатору Крису Мёрфи. Большое спасибо, сэр, что остаётесь с нами на связи. Позвольте попросить вас прокомментировать то, что недавно сообщила The Washington Post о визите Дональда Трампа в Соединённое Королевство, на саммит НАТО, с которого он сегодня возвращается. Вот что сегодня пишет The Washington Post, цитирую: «Несколько глав государств в среду начнут официальное собрание НАТО с толстыми информационными бюллетенями, в которых расписаны стратегии поведения на случай, если Трамп пригрозит немедленно выйти из НАТО».
По сути, газета сообщает, что это не праздное беспокойство других лидеров НАТО, а перспектива, к которой они активно готовятся — не собирается ли президент Трамп вывести Соединённые Штаты из НАТО на этой неделе, застав их всех врасплох? Как вы думаете, их беспокойство на этот счёт оправданно?
КРИС МЁРФИ, сенатор США: Их беспокойство на этот счёт оправданно. Потому что мы видели, как президент радикально менял свою позицию по важнейшим внешнеполитическим вопросам, не советуясь ни с кем, — ни внутри своей администрации, ни за её пределами.
Думаю, все видели, что было в Сирии, когда президент вывел наши войска, бросил наших партнёров-курдов и спутал всю динамику политических процессов и безопасности внутри Сирии. И теперь все задаются вопросом, что же дальше.
На самом деле, не только европейские лидеры составляют такие альтернативные планы и размышляют, как избежать катастрофы. Этим занимаются и наши собственные военные! Есть сообщения о том, что наши собственные военные составляют планы эвакуации из Афганистана. Потому что они беспокоятся, что, проснувшись во вторник утром, получат от Трампа приказ вывести тысячи американских военнослужащих с этого театра военных действий.
Думаю, в свете решения по Сирии как иностранные лидеры, так и наши профессионалы в области безопасности готовятся к худшему. И это, конечно же, говорит о невероятной слабости. Никто не хочет быть партнёром Соединённых Штатов в каких-либо новых начинаниях. Потому что они не знают, останется ли президент так же привержен своим обязательствам на следующий день или на следующей неделе. Это полная катастрофа для внешней политики.
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