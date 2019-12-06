Сенатор США: непоследовательность Трампа — «полная катастрофа для внешней политики»

Главы стран НАТО приезжают на саммит, готовясь к внезапному выходу США из альянса, а военные разрабатывают планы экстренной эвакуации из Афганистана — и всё из-за непредсказуемости главы Белого дома, рассуждает в эфире MSNBC сенатор Крис Мёрфи. По его словам, никто в мире не хочет быть партнёром Америки, потому что трудно рассчитывать, что Дональд Трамп будет верен своим обязательствам.

Обратимся снова к сенатору Крису Мёрфи. Большое спасибо, сэр, что остаётесь с нами на связи. Позвольте попросить вас прокомментировать то, что недавно сообщила The Washington Post о визите Дональда Трампа в Соединённое Королевство, на саммит НАТО, с которого он сегодня возвращается. Вот что сегодня пишет The Washington Post, цитирую: «Несколько глав государств в среду начнут официальное собрание НАТО с толстыми информационными бюллетенями, в которых расписаны стратегии поведения на случай, если Трамп пригрозит немедленно выйти из НАТО».



По сути, газета сообщает, что это не праздное беспокойство других лидеров НАТО, а перспектива, к которой они активно готовятся — не собирается ли президент Трамп вывести Соединённые Штаты из НАТО на этой неделе, застав их всех врасплох? Как вы думаете, их беспокойство на этот счёт оправданно?



КРИС МЁРФИ, сенатор США: Их беспокойство на этот счёт оправданно. Потому что мы видели, как президент радикально менял свою позицию по важнейшим внешнеполитическим вопросам, не советуясь ни с кем, — ни внутри своей администрации, ни за её пределами.



Думаю, все видели, что было в Сирии, когда президент вывел наши войска, бросил наших партнёров-курдов и спутал всю динамику политических процессов и безопасности внутри Сирии. И теперь все задаются вопросом, что же дальше.



На самом деле, не только европейские лидеры составляют такие альтернативные планы и размышляют, как избежать катастрофы. Этим занимаются и наши собственные военные! Есть сообщения о том, что наши собственные военные составляют планы эвакуации из Афганистана. Потому что они беспокоятся, что, проснувшись во вторник утром, получат от Трампа приказ вывести тысячи американских военнослужащих с этого театра военных действий.



Думаю, в свете решения по Сирии как иностранные лидеры, так и наши профессионалы в области безопасности готовятся к худшему. И это, конечно же, говорит о невероятной слабости. Никто не хочет быть партнёром Соединённых Штатов в каких-либо новых начинаниях. Потому что они не знают, останется ли президент так же привержен своим обязательствам на следующий день или на следующей неделе. Это полная катастрофа для внешней политики.



Дата выхода в эфир 04 декабря 2019 года.