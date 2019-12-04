CNN: на саммите НАТО мировых лидеров подловили на том, как они потешаются над Трампом
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: (неразборчиво).
ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Он опоздал, потому что он каждый раз устраивает дополнительную 40-минутную пресс-конференцию. Да, да, да, 40 минут. Он объявил…
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: (неразборчиво).
ДЖАСТИН ТРЮДО: Я только что видел, я видел, как у его команды челюсти отвисли, прямо до пола!
Видеозапись, которую вы только что просмотрели, за ночь разошлась по сети. По сути, это мировые лидеры, которых камера засняла, судя по всему, смеющимися над президентом Трампом на приёме в Букингемском дворце. На этом видео канадский премьер Джастин Трюдо говорит, что он… опоздал, потому что вдобавок ко всему устраивает 40-минутную пресс-конференцию. Он говорил это небольшой группе мировых лидеров, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Борису Джонсону. Трюдо также говорит, что только что видел, как у его команды челюсти отвисли до пола. Никто не называет президента Трампа по имени, и, похоже, они не отдают себе отчёт в том, что камеры всё снимают.
ДЖОН БЕРМАН, ведущий CNN: Вы видите здесь Эммануэля Макрона. Он жестикулирует и, похоже, смеётся. И там принцесса Анна! Сидит и наблюдает. И это президенту тоже может не понравиться.
Итак, в ближайший час президент Трамп встретится с канцлером Германии и проведёт пресс-конференцию. Как это пройдёт? С нами на связи из Лондона корреспондент CNN при Белом доме Кейтлан Коллинз и редактор CNN по вопросам международной дипломатии Ник Робертсон. Итак, Кейтлан, у вас есть идеи, каким может быть ответ на это популярное видео?
КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, корреспондент CNN при Белом доме: Ну, президент его публично не комментировал. Но стоит отметить, что, если президент посмотрит это видео, где эти мировые лидеры усмехаются, разговаривая о его вчерашнем поведении, ему это не понравится. Но, напомню, этот президент неоднократно говорил, что в случае своего избрания он всё изменит, потому что он не позволит мировым лидерам смеяться над Соединёнными Штатами, как, по его мнению, было при президенте Бараке Обаме. Итак, его реакции пока не последовало, но мы ждём этой реакции.
Что нам известно, так это то, что он сегодня утром общался с премьер-министром Канады по прибытии на второй день саммита. Однако по-прежнему неясно, обсуждали ли они это. И Белый дом нам пока не ответил.
ДЖОН БЕРМАН: Элисин, ранее вы отметили, и, по-моему, проницательно, что неясно, смеялись ли они над президентом или просто делились этим опытом…
Мне это виделось как группа поддержки.
ДЖОН БЕРМАН: Да, сострадающая президенту по поводу того, что с ним произошло… Но я не… В данном случае может быть отличие. Потому что им весело, и президент — тому причина, Ник Робертсон. Причём для Трампа обстановка сильно изменилась: эти лидеры, особенно Эммануэль Макрон, публично дают отпор президенту. Президент Трамп относится к ним не так, как обычно, и они не хотят с этим мириться.
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