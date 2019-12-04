CNN: на саммите НАТО мировых лидеров подловили на том, как они потешаются над Трампом

На приёме в Букингемском дворце, куда съехались участники саммита НАТО, лидеров Канады, Франции, Великобритании подловили на том, что они высмеивали президента США Дональда Трампа, передаёт CNN. Узнав об этом, глава Белого дома отменил участие в итоговой пресс-конференции и покинул британскую столицу.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Так вот почему вы опоздали?



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: (неразборчиво).



ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Он опоздал, потому что он каждый раз устраивает дополнительную 40-минутную пресс-конференцию. Да, да, да, 40 минут. Он объявил…



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: (неразборчиво).



ДЖАСТИН ТРЮДО: Я только что видел, я видел, как у его команды челюсти отвисли, прямо до пола!



Видеозапись, которую вы только что просмотрели, за ночь разошлась по сети. По сути, это мировые лидеры, которых камера засняла, судя по всему, смеющимися над президентом Трампом на приёме в Букингемском дворце. На этом видео канадский премьер Джастин Трюдо говорит, что он… опоздал, потому что вдобавок ко всему устраивает 40-минутную пресс-конференцию. Он говорил это небольшой группе мировых лидеров, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Борису Джонсону. Трюдо также говорит, что только что видел, как у его команды челюсти отвисли до пола. Никто не называет президента Трампа по имени, и, похоже, они не отдают себе отчёт в том, что камеры всё снимают.



ДЖОН БЕРМАН, ведущий CNN: Вы видите здесь Эммануэля Макрона. Он жестикулирует и, похоже, смеётся. И там принцесса Анна! Сидит и наблюдает. И это президенту тоже может не понравиться.



Итак, в ближайший час президент Трамп встретится с канцлером Германии и проведёт пресс-конференцию. Как это пройдёт? С нами на связи из Лондона корреспондент CNN при Белом доме Кейтлан Коллинз и редактор CNN по вопросам международной дипломатии Ник Робертсон. Итак, Кейтлан, у вас есть идеи, каким может быть ответ на это популярное видео?



КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, корреспондент CNN при Белом доме: Ну, президент его публично не комментировал. Но стоит отметить, что, если президент посмотрит это видео, где эти мировые лидеры усмехаются, разговаривая о его вчерашнем поведении, ему это не понравится. Но, напомню, этот президент неоднократно говорил, что в случае своего избрания он всё изменит, потому что он не позволит мировым лидерам смеяться над Соединёнными Штатами, как, по его мнению, было при президенте Бараке Обаме. Итак, его реакции пока не последовало, но мы ждём этой реакции.



Что нам известно, так это то, что он сегодня утром общался с премьер-министром Канады по прибытии на второй день саммита. Однако по-прежнему неясно, обсуждали ли они это. И Белый дом нам пока не ответил.



ДЖОН БЕРМАН: Элисин, ранее вы отметили, и, по-моему, проницательно, что неясно, смеялись ли они над президентом или просто делились этим опытом…



Мне это виделось как группа поддержки.



ДЖОН БЕРМАН: Да, сострадающая президенту по поводу того, что с ним произошло… Но я не… В данном случае может быть отличие. Потому что им весело, и президент — тому причина, Ник Робертсон. Причём для Трампа обстановка сильно изменилась: эти лидеры, особенно Эммануэль Макрон, публично дают отпор президенту. Президент Трамп относится к ним не так, как обычно, и они не хотят с этим мириться.

НИК РОБЕРТСОН, корреспондент CNN: Это действительно впечатляет, если посмотреть на последние три года, когда проходили встречи на мировом уровне с участием президента Трампа. Вспомните его первое появление в НАТО пару лет назад. Тогда он буквально пытался попасть в начало очереди, выпрыгнув из-за спины, если я не ошибаюсь, премьер-министра Черногории, когда они направлялись на обед. И был ещё случай, когда Эммануэль Макрон не пожал ему первым руку. По-моему, это произошло тогда же.

Президент Трамп нашёл подход к этим лидерам. Но в то же самое время они тоже искали подход к нему. В прошлом они проявляли осторожность, чтобы, как полагаю, не расстроить его. На протяжении нескольких лет они пытались найти — как мы видели в случае их отношений с Макроном, которые изначально были очень тёплыми, — наиболее эффективный способ сотрудничества с президентом Трампом, считая, что существует некая волшебная формула, идеальное решение добиться успеха в общении с ним.

Но реальность такова, что НАТО обеспокоено, — и они это признают, об этом говорят здесь, в коридорах, — непредсказуемостью президента Трампа. И именно это мы здесь наблюдаем. Все эти лидеры являются главами государств и привыкли в своих странах поступать по-своему, как им хочется. И мы видим здесь, как они сравнивают свои наблюдения относительно того, как вести дела с президентом Трампом.

Ранее был период обучения. И, по-моему, в их глазах с президента, очевидно, сходит блеск. Из отношений, как мне кажется и как мы видели в случае с Макроном, уходит постепенно страх. Но они, очевидно, всё ещё осторожны. Также очевидно, что между странами всё ещё существует партнёрство в рамках НАТО, где один за всех и все за одного, где существуют единство, сила и 1 миллиард человек в 29 странах.

Но между тем в настоящий момент ощущается, что динамика в отношениях с президентом Трампом сходит на нет, особенно в случае с Макроном.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2019 года.