Welt: в России успокоились — НАТО не в силах помешать Кремлю наращивать влияние

Владимир Путин явно демонстрирует готовность к сближению с НАТО, говоря о том, что Россия может сотрудничать с альянсом в рамках локальных конфликтов, борьбы с терроризмом и в вопросах ядерного разоружения, сообщает телеканал Welt. По мнению корреспондента телеканала Кристофа Ваннера, причина заключается в том, что НАТО не мешает Путину наращивать своё влияние в мире.

А сейчас обратимся к нашим корреспондентам, Кристофу Ваннеру в Москве и Михаэлю Вюлленвеберу, находящемуся у места проведения саммита НАТО к северу от Лондона. Михаэль, сначала к вам — вечером, в ходе приёма у королевы всё было достаточно мирно, однако, сегодня обстановка точно изменится, не так ли?

МИХАЭЛЬ ВЮЛЛЕНВЕБЕР, корреспондент Welt: Да, вместе позировать для семейного фото определённо проще, чем действовать сообща. Сегодня в здании позади меня сторонам будет предоставлено три часа на то чтобы преодолеть противоречия или же, наоборот, усугубить их — например, между Трампом и президентом Франции или Эрдоганом и остальными членами НАТО. Возможны различные сценарии: должны наводиться мосты и преодолеваться различия.

Для Германии может быть позитивным то, что она не находится в центре критики со стороны Дональда Трампа. Тем не менее, вчера он вновь настаивал на необходимости увеличения военных расходов, однако это звучало не так агрессивно, как и раньше.

Так что Ангела Меркель действительно может сыграть на этом саммите роль посредника. Генсек НАТО вновь подчеркнул, что состояние альянса несколько лучше, чем общее представление о нём, чем то, что внушают нам все эти спорные моменты. Получено больше денег — 130 млрд с 2016 года, а это уже что-то. Кроме того, США увеличили контингент своих войск в Европе. В итоге состояние альянса выглядит лучше, чем о нём думают.

НАТО в кризисе: он заключается ещё и в том, что, к примеру, Эммануэль Макрон требует более активного сотрудничества с Россией и Китаем, а остальные 28 стран не согласны с этим. Более того, они хотят провозгласить Китай главным противником. Наш корреспондент из России Кристоф Ваннер сейчас оценит положение с точки зрения Владимира Путина. Кристоф, необходимо упомянуть, что в НАТО вновь продлили декларацию о военной помощи прибалтийским государствам, что является своеобразным выпадом в сторону Путина.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Господин Путин традиционно выражает своё недовольство, когда НАТО принимает какие-либо решения, затрагивающие Россию — как и в этот раз, относительно декларации о помощи Польше и странам Прибалтики в случае нападения России. Тем не менее, Путин вновь вполне явно протянул НАТО руку. Вчера в Сочи он заявил, что готов сотрудничать с НАТО в рамках локальных конфликтов, в борьбе с терроризмом, а также в нераспространении ядерного оружия.

В целом, я бы хотел сказать, что на данный момент Россия менее истерично настроена по отношению к НАТО, чем в прошлом. В первую очередь это связано с тем, что Путин получает то, что он хочет. Он контролирует постсоветское пространство, если не считать три прибалтийских государства, благодаря Сирии у него всё больше влияния на Ближнем Востоке. В Африке Путин также становится всё могущественнее, включая Северную Африку и арабскую страну Ливию. Это значит, что на данный момент НАТО не мешает Путину, потому жалобы и недовольство высказываются «для галочки», а острых проблем в настоящее время нет.

Дата выхода в эфир: 04.12.2019