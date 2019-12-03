Independent: чтобы выжить, НАТО придётся наводить мосты с Россией

Из-за политики Трампа и разногласий в ЕС защитный зонтик НАТО обветшал и продырявился, и вполне вероятно, что альянс долго не протянет. Как пишет The Independent, сегодня всем членам организации надо задуматься о её будущем, и если НАТО хочет выжить, ей надо наводить мосты с Россией.

Заявление Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и ответное оскорбление со стороны турецкого коллеги звучат как-то по-детски, но свою роль они сыграли. Как пишет The Independent, сегодня всем членам организации, которая с 1949 года является основой европейской обороны, надо задуматься о её будущем.

Как отмечает автор статьи, с момента создания НАТО США показали, что будут защищать своих европейских союзников. Сегодня угроза со стороны России ослабла, но защитный зонтик сохраняется по сей день. Однако не исключено, что долго он не протянет, и на это есть две причины.

Первая заключается в том, что американский президент впервые за всё время проявляет двойственность по поводу американских обязательств перед Европой. Дело не только в том, что, на его взгляд, Европа «норовит кататься бесплатно за американский счёт». Проблема ещё и в том, что Дональд Трамп видит в России потенциального союзника, с которым можно заниматься делом, а не противника западного образа жизни. Президент на словах поддерживает НАТО, однако в эмоциональном плане он больше склоняется в сторону России.

«На самом деле Трамп со своим преклонением перед Россией очень напоминает Джереми Корбина, который только что призвал НАТО сменить курс и начать наведение мостов с Россией. Таким образом, альянс подвергается нападкам и слева, и справа. Защитный зонтик обветшал и продырявился. Такого не было ни разу с 1949 года», — пишет автор статьи.

Вторая причина, по его мнению, связана с техникой и технологиями. Скорее всего, войны будущего будут вестись не за территорию, а за влияние. И оружием в таких войнах будут не танки, а кибератаки.

«Необязательно верить в конспирологические теории о российских фальсификациях на выборах в США или на референдуме по брекситу, чтобы понять, что именно так Россия будет применять свою силу в предстоящие годы. России нужна не территория, ей нужно, чтобы её идеи об организации общества нашли более широкое применение. Ей нужно уважение. Ей нужна «мягкая сила», — считает автор статьи.

В данном контексте, заключает издание, НАТО сегодня необходимо перераспределение обязательств. Европа должна взять на себя больше, потому что Соединённые Штаты делают меньше. Европе не следует рассчитывать на приход другого американского президента, который вернёт политику США в прежнее русло.

Далее ЕС должен признать, что ему нужно искать способы для более тесной привязки России к европейской экономике. Сделать это трудно, пока в Москве сохраняется нынешний режим, но если бы в России было другое руководство, она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, каким в предстоящие годы на определённом этапе может стать Соединённое Королевство. Также не нужно забывать, что альянсу надо тратить больше денег на оборону в киберпространстве.

«НАТО на сегодня — это нечто большее, чем сумма её составляющих. НАТО была, есть и будет преимущественно оборонительным альянсом. Но это также альянс стран с общими интересами, и ему нужно искать пути сотрудничества не только в оборонной сфере. Россию нужно вернуть с холода. И в этом смысле Корбин и Трамп правы. Но проблема в том, что сильному НАТО сделать это легче, а не труднее — а они оба хотят ослабления альянса», — заключает автор материала.