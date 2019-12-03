Welt: праздника в НАТО не будет, несмотря на все попытки европейцев задобрить Трампа
НАТО есть что отметить: альянсу исполняется 70 лет, пишет немецкая газета Die Welt. К юбилею представители 29 стран соберутся на саммит в Лондоне в середине недели. Сигнал, который они должны подать на этой встрече, по версии авторов статьи, звучит так: «Мы гордимся своими успехами. Мы вместе. Мы сильны». Однако конкретные результаты саммита будут малозначительными, особенно в свете новой «мега-проблемы» — «китайской угрозы». Но в НАТО не хотят, чтобы это помешало их празднику, подчёркивают журналисты издания Штефани Больцен и Кристоф Шильц.
После «кошмарного» саммита прошлого года, в центре которого оказался разгневанный американский президент, европейские союзники на этот раз предприняли, в первую очередь, один шаг: решили сделать всё возможное, чтобы избежать скандала. «Тем не менее шансы на гармоничный праздник равны нулю — несмотря на всю тщательно продуманную драматургию», — отмечает немецкая газета.
Кульминацией саммита должен стать торжественный приём у британской королевы вечером во вторник, где также будут присутствовать принц Чарльз, его супруга Камилла, герцогиня Кэтрин и принцесса Анна. По версии издания, это должно прийтись по вкусу Дональду Трампу: в прошлом июне он встречался с Елизаветой II в Букингемском дворце и назвал её «потрясающей женщиной», заметив, что между ними сразу возникла «химия».
Утром в среду представители стран НАТО должны на три часа собраться на рабочее заседание. Едва ли всем хватит времени, чтобы высказаться, — во всяком случае, если Трамп снова будет говорить так долго, подчёркивает издание. В июне 2018 года американский президент разразился гневной речью, полной упрёков и обвинений, в первую очередь, в адрес Германии. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с большим трудом удалось остановить Трампа после 20 минут выступления.
Сейчас велик страх перед тем, что подобный опыт может повториться снова в 70-ю годовщину альянса, пишет Die Welt. Возможно, Трамп снова будет бушевать по поводу слишком низких расходов Германии на оборону. Возможно, он решит отчитать французского президента Макрона за его слова о «смерти мозга» НАТО и слишком дружественную, с точки зрения Вашингтона, позицию в отношении Китая.
«Мы не должны допустить, чтобы нас расколола риторика Трампа», — предостерёг бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в беседе с журналистами издания. «Самый большой риск состоит в том, что Трамп в Лондоне может снова разнести лавочку. Это должно беспокоить европейцев, потому что они привязаны к коллективной безопасности», — заявил бывший британский постпред в НАТО Адам Томсон. По его мнению, напряжённость в трансатлантическом альянсе означает проблему для Европы — «но Столтенберг и европейцы мало что могут сделать, кроме как отмахиваться деньгами».
Именно это они и делают, утверждает немецкая газета. «На протяжении месяцев в главной штаб-квартире НАТО на окраине Брюсселя оттачивали драматургию с целью обольстить непредсказуемого президента из Вашингтона и настроить на мягкость», — рассказывает Die Welt. В прошлую среду Столтенберг заявил, что НАТО вложит €910 млрд в модернизацию базирующихся в Германии 14 самолётов-разведчиков, которые должны применяться в Афганистане, Восточной Европе и в борьбе против исламского терроризма. Три дня назад стало известно, что Германия будет тратить на общие расходы НАТО на персонал и инфраструктуру 16,3%, то есть столько же, сколько и США, что сэкономит последним €120 млн в год. Впрочем, это не более чем символический акт, подчёркивает немецкая газета. Германии он обойдётся в сумму €33 млн в год, остальные расходы возьмут на себя другие страны — за исключением Франции.
Однако самый большой успех Столтенберг приберёг напоследок: в пятницу он сообщил о «небывалом прогрессе» в сфере расходов на оборону. Сумма дополнительных затрат европейских стран НАТО и Канады с начала 2016 года до конца 2020 года возрастёт до $130 млрд, а к концу 2024 года составит примерно $400 млрд.
Тем не менее к вечеру того же дня над альянсом начали сгущаться тучи из Вашингтона, продолжает Die Welt. В США приветствовали озвученные Столтенбергом цифры, но Трамп посоветовал бы Германии и другим странам делать больше. Кроме того, нужно сделать так, чтобы оборонные инициативы в ЕС не подрывали и не дублировали инициативы НАТО. Как поясняет издание, это был выпад в адрес Макрона.
Ранее президент Франции поставил альянсу диагноз «смерти мозга» и продолжил делать непопулярные в НАТО высказывания — о том, что у европейцев хватило бы «мощностей» для собственной защиты, или что Россия — не враг, как и Китай. Трамп в гневе на Макрона, утверждает Die Welt. Меркель тоже недовольна Парижем. «НАТО является краеугольным камнем нашей архитектуры безопасности», — подчеркнула она.
По замечанию издания, Макрон кажется в альянсе изолированным. «Я понимаю, что президент Макрон заботится о долгосрочных отношениях с Россией и что он хочет внести движение в закоснелую ситуацию, — прокомментировал положение генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Хайнрих Браус. — Но Франция является ядерной державой и чувствует себя в безопасности. Другие европейцы — нет». По словам Брауса, Макрон прав, когда требует от европейцев делать больше для собственной безопасности — «но как партнёр США, который способен также действовать самостоятельно, а не без или даже против них».
По замечанию отставного генерала, Макрон внёс ещё больше недовольства в напряжённую обстановку в альянсе, что угрожает европейской солидарности, — и это плохое начало для саммита в Лондоне.
На юбилейной встрече НАТО Макрону придётся опасаться не только гнева Трампа, но и выпадов со стороны турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым они уже заранее схлестнулись в «словесной дуэли» на фоне действий Анкары против курдов на севере Сирии.
Во второй половине дня во вторник Макрон, Меркель, Эрдоган и Борис Джонсон встретятся в узком кругу для обсуждения миграционной политики, предложения министра обороны Германии по поводу зоны безопасности в Сирии и борьбы с терроризмом. По данным издания, Макрон и Меркель собираются увеличить помощь Турции на содержание беженцев дополнительно на €1 млрд.
Однако несмотря на все усилия, направленные на умиротворение, в преддверии саммита всё указывает на то, что праздник будет неуютным, заключает Die Welt.
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