Welt: праздника в НАТО не будет, несмотря на все попытки европейцев задобрить Трампа

Юбилейная встреча НАТО обещает стать неприятной, пишет немецкая газета Die Welt. После прошлого «кошмарного» саммита европейцы предприняли всё возможное, чтобы не злить американского президента, однако шансы на гармоничный праздник равны нулю. Несмотря на все старания европейских партнёров, Трамп по-прежнему ими недоволен, а Франция в этой сложной ситуации только подливает масла в огонь.

НАТО есть что отметить: альянсу исполняется 70 лет, пишет немецкая газета Die Welt. К юбилею представители 29 стран соберутся на саммит в Лондоне в середине недели. Сигнал, который они должны подать на этой встрече, по версии авторов статьи, звучит так: «Мы гордимся своими успехами. Мы вместе. Мы сильны». Однако конкретные результаты саммита будут малозначительными, особенно в свете новой «мега-проблемы» — «китайской угрозы». Но в НАТО не хотят, чтобы это помешало их празднику, подчёркивают журналисты издания Штефани Больцен и Кристоф Шильц.

После «кошмарного» саммита прошлого года, в центре которого оказался разгневанный американский президент, европейские союзники на этот раз предприняли, в первую очередь, один шаг: решили сделать всё возможное, чтобы избежать скандала. «Тем не менее шансы на гармоничный праздник равны нулю — несмотря на всю тщательно продуманную драматургию», — отмечает немецкая газета.

Кульминацией саммита должен стать торжественный приём у британской королевы вечером во вторник, где также будут присутствовать принц Чарльз, его супруга Камилла, герцогиня Кэтрин и принцесса Анна. По версии издания, это должно прийтись по вкусу Дональду Трампу: в прошлом июне он встречался с Елизаветой II в Букингемском дворце и назвал её «потрясающей женщиной», заметив, что между ними сразу возникла «химия».

Утром в среду представители стран НАТО должны на три часа собраться на рабочее заседание. Едва ли всем хватит времени, чтобы высказаться, — во всяком случае, если Трамп снова будет говорить так долго, подчёркивает издание. В июне 2018 года американский президент разразился гневной речью, полной упрёков и обвинений, в первую очередь, в адрес Германии. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с большим трудом удалось остановить Трампа после 20 минут выступления.

Сейчас велик страх перед тем, что подобный опыт может повториться снова в 70-ю годовщину альянса, пишет Die Welt. Возможно, Трамп снова будет бушевать по поводу слишком низких расходов Германии на оборону. Возможно, он решит отчитать французского президента Макрона за его слова о «смерти мозга» НАТО и слишком дружественную, с точки зрения Вашингтона, позицию в отношении Китая.

«Мы не должны допустить, чтобы нас расколола риторика Трампа», — предостерёг бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в беседе с журналистами издания. «Самый большой риск состоит в том, что Трамп в Лондоне может снова разнести лавочку. Это должно беспокоить европейцев, потому что они привязаны к коллективной безопасности», — заявил бывший британский постпред в НАТО Адам Томсон. По его мнению, напряжённость в трансатлантическом альянсе означает проблему для Европы — «но Столтенберг и европейцы мало что могут сделать, кроме как отмахиваться деньгами».

Именно это они и делают, утверждает немецкая газета. «На протяжении месяцев в главной штаб-квартире НАТО на окраине Брюсселя оттачивали драматургию с целью обольстить непредсказуемого президента из Вашингтона и настроить на мягкость», — рассказывает Die Welt. В прошлую среду Столтенберг заявил, что НАТО вложит €910 млрд в модернизацию базирующихся в Германии 14 самолётов-разведчиков, которые должны применяться в Афганистане, Восточной Европе и в борьбе против исламского терроризма. Три дня назад стало известно, что Германия будет тратить на общие расходы НАТО на персонал и инфраструктуру 16,3%, то есть столько же, сколько и США, что сэкономит последним €120 млн в год. Впрочем, это не более чем символический акт, подчёркивает немецкая газета. Германии он обойдётся в сумму €33 млн в год, остальные расходы возьмут на себя другие страны — за исключением Франции.

Однако самый большой успех Столтенберг приберёг напоследок: в пятницу он сообщил о «небывалом прогрессе» в сфере расходов на оборону. Сумма дополнительных затрат европейских стран НАТО и Канады с начала 2016 года до конца 2020 года возрастёт до $130 млрд, а к концу 2024 года составит примерно $400 млрд.

Тем не менее к вечеру того же дня над альянсом начали сгущаться тучи из Вашингтона, продолжает Die Welt. В США приветствовали озвученные Столтенбергом цифры, но Трамп посоветовал бы Германии и другим странам делать больше. Кроме того, нужно сделать так, чтобы оборонные инициативы в ЕС не подрывали и не дублировали инициативы НАТО. Как поясняет издание, это был выпад в адрес Макрона.

Ранее президент Франции поставил альянсу диагноз «смерти мозга» и продолжил делать непопулярные в НАТО высказывания — о том, что у европейцев хватило бы «мощностей» для собственной защиты, или что Россия — не враг, как и Китай. Трамп в гневе на Макрона, утверждает Die Welt. Меркель тоже недовольна Парижем. «НАТО является краеугольным камнем нашей архитектуры безопасности», — подчеркнула она.

По замечанию издания, Макрон кажется в альянсе изолированным. «Я понимаю, что президент Макрон заботится о долгосрочных отношениях с Россией и что он хочет внести движение в закоснелую ситуацию, — прокомментировал положение генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Хайнрих Браус. — Но Франция является ядерной державой и чувствует себя в безопасности. Другие европейцы — нет». По словам Брауса, Макрон прав, когда требует от европейцев делать больше для собственной безопасности — «но как партнёр США, который способен также действовать самостоятельно, а не без или даже против них».

По замечанию отставного генерала, Макрон внёс ещё больше недовольства в напряжённую обстановку в альянсе, что угрожает европейской солидарности, — и это плохое начало для саммита в Лондоне.

На юбилейной встрече НАТО Макрону придётся опасаться не только гнева Трампа, но и выпадов со стороны турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым они уже заранее схлестнулись в «словесной дуэли» на фоне действий Анкары против курдов на севере Сирии.

Во второй половине дня во вторник Макрон, Меркель, Эрдоган и Борис Джонсон встретятся в узком кругу для обсуждения миграционной политики, предложения министра обороны Германии по поводу зоны безопасности в Сирии и борьбы с терроризмом. По данным издания, Макрон и Меркель собираются увеличить помощь Турции на содержание беженцев дополнительно на €1 млрд.

Однако несмотря на все усилия, направленные на умиротворение, в преддверии саммита всё указывает на то, что праздник будет неуютным, заключает Die Welt.