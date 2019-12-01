Bild: Макрон призвал НАТО не считать Россию врагом и сосредоточиться на борьбе с терроризмом

В ходе своего недавнего выступления, Эммануэль Макрон заявил, что общим противником НАТО является международный терроризм, а вовсе не Россия или Китай, пишет Bild. По мнению эксперта Йорна Леонарда, желание Макрона улучшить связи с Россией объясняется тем, что французский президент скептически относится к новому мировому порядку и ищет внешнеполитические альтернативы.

Общим противником НАТО является не Россия и не Китай, а международный терроризм, пишет Bild, цитируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им в минувший четверг.

Как отмечает издание, в последнее время Макрон демонстрирует новый подход к НАТО, Европе и немецко-французским отношениям, чем вызывает критику со стороны своих партнёров. К примеру, в Берлине и в Варшаве негативно отозвались о словах Макрона про «смерть мозга» НАТО: премьер Польши Матеуш Моравецкий даже назвал такие высказывания «опасными».

Между тем, в России и Китае слова Макрона, скорее всего, были восприняты весьма положительно, поскольку они соответствуют давней риторике обеих держав в отношении НАТО. Для Меркель же это означает, что теперь в лице Макрона у неё появился ещё один противник в рядах североатлантического альянса наряду с Дональдом Трампом. Как пишет Bild, французский лидер намерен заменить НАТО общеевропейской армией. Меркель, в свою очередь. отметила, что «на данный момент, Европа не может защитить себя самостоятельно. Мы зависим от трансатлантического союза и потому должны работать на него и нести за него ответственность».

Как отмечает Bild, роль Франции в НАТО всегда была неоднозначна: с 1966 по 2009 год Париж не принимал участия в стратегическом планировании альянса. Впрочем, по мнению издания, реальной причиной слов Макрона об «общем противнике» является недавняя гибель 13 французских солдат в ходе антитеррористической операции в Мали. Французский лидер подчеркнул, что «настоящий альянс основывается на делах, а не на словах».

Кроме того, Макрон потребовал укрепления сотрудничества с Россией: «Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю». По словам французского президента, он намерен выстроить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.

Причиной таких действий Макрона является его скептический взгляд на новый мировой порядок, считает профессор истории из Фрайбургского университета Йорн Леонард. В частности, имеются в виду эрозия трансатлантических отношений и конфликт между США и Китаем. По словам Леонарда, Макрон задумывается о том, какую роль будет играть Франция в меняющихся условиях, поэтому посылает предупредительный сигнал НАТО и ищет внешнеполитические альтернативы. К этому также относятся слова Макрона о том, что без России невозможно решение сирийского кризиса.