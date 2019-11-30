НАТО нужна «солидарность, а не помпезность» — Daily Telegraph объяснила, почему Франция не сможет возглавить альянс

Лидерство Франции в Североатлантическом альянсе не сможет решить его проблемы, предупреждает The Daily Telegraph. Отмечается, что для увеличения финансирования НАТО и выработки единой оборонной стратегии Европе нужны США.

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы возглавить оборону Европы, однако, как пишет The Daily Telegraph, не способен соперничать за лидерство с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как отмечает издание, встать во главе западного альянса способен лишь тот, кто готов его финансировать. При этом, несмотря на недовольство Трампа, основное финансовое бремя по обеспечению НАТО ложится именно на США.

Вместе с тем призывы Белого дома к лидерам стран — членов увеличить финансирование Североатлантического альянса пока не нашли широкого отклика среди союзников Соединённых Штатов. Так, в Германии, несмотря на обещания увеличить свои взносы, процесс продвигается довольно медленно.

The Daily Telegraph отмечает, что виной тому отсутствие согласия относительно того, что представляет важнейшую угрозу Западу. В то время как США обеспокоены ростом агрессии Китая, страны Восточной Европы опасаются России. При этом Макрон видит основным приоритетом альянса борьбу с терроризмом, в чём его готовы поддержать в Великобритании.

Тем не менее попытки оценить мировые вызовы по степени их опасности для НАТО, как пишет издание, проблемы альянса не решат. Через 30 лет после окончания холодной войны Запад всё также уязвим, поэтому нуждается в единой финансово обеспеченной оборонной политике.

Таким образом, The Daily Telegraph, не видя пользы от попыток Макрона «руководить при помощи риторики», полагает, что лидерство Франции не привнесёт ни единения членов альянса, ни роста его финансирования.

«Реальность такова, что Европе нужна Америка, а сохраняющаяся угроза со стороны России и Китая требует солидарности, а не помпезности», — констатирует британская газета.