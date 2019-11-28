Les Echos: Макрон объяснил Столтенбергу свой «диагноз» для НАТО

Эммануэль Макрон на пресс-конференции по результатам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом не стал отказываться от своих слов о «смерти мозга» альянса, однако пояснил, что дал такую характеристику альянсу исключительно для того, чтобы устроить ему «встряску», пишет французская L’Express. По словам французского президента, в последние годы альянс отдалился от реальных задач, а скандальные заявления, за которые Макрона раскритиковали многие союзники, помогли вернуть НАТО на правильный путь.

Эммануэль Макрон «стоит на своём и подписывается под собственными словами» о «смерти мозга НАТО»: французский президент на пресс-конференции по итогам своих переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что принимает на себя «всю ответственность за то, что поднял неоднозначные вопросы», сообщает L’Express.

Как отмечает корреспондент издания, Макрон и Столтенберг после встречи подтвердили свое намерение «обеспечить успешность» саммита глав государств-членов НАТО, который пройдёт на следующей неделе в Лондоне и будет приурочен к 70-летию альянса. Между тем, три недели тому назад французский лидер несколько омрачил подготовку к предстоящему мероприятию, заявив в интервью британским СМИ, что Европа «переживает смерть мозга НАТО», напоминает журналист.

За подобные «обвинения в лоб» на господина Макрона тут же обрушилась критика со стороны Вашингтона, Лондона, Варшавы и Анкары, подчёркивается в материале L’Express. Между тем, сегодня на совместной пресс-конференции со Столтенбергом президент всё же объяснился — он заявил, что на такие мысли его сподвигла «вопиющая и неприемлемая оторванность» НАТО от реальной жизни, ярко проявившаяся во время двух предыдущих саммитов альянса, которые «были посвящены исключительно тому, чтобы узнать, каким образом можно снизить расходы США» на содержание организации, цитирует Макрона автор.

В это же самое время, продолжил Макрон, не «решались» стратегические вопросы касательно «мира в Европе, отношений с Россией и Турции», а также вопрос о том, кто на самом деле является для яльянса противником, добавил президент, отметив, что одним из официальных приоритетов альянса считается борьба против терроризма. «Нужна была встряска. Я эту встряску устроил, и с удовольствием отмечаю, что приоритетом для нас стали размышления о наших глобальных целях и стратегических задачах», — заявил французский лидер.

В ответ господин Столтенберг заверил Макрона в том, что НАТО модернизировало свою доктрину и свой режим работы, укрепив свои средства воздействия, в особенности на востоке Европы, указывает корреспондент L’Express. Вместе с тем, генсек альянса подчеркнул, что в настоящий момент Европейский союз не может защищать Европу самостоятельно и не способен заменить собой НАТО. «Обе этих структуры — это разные стороны одной и той же медали», — заявил он.

Ранее в аналогичном ключе высказывалась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в среду заявила, что ЕС и НАТО являются «не противниками, а дополняющими друг друга» блоками, пишет L’Express. «Европа не может пока обеспечивать свою оборону самостоятельно», и «важно, чтобы мы брали на себя всё больше обязанностей» в этом плане, в свою очередь заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель. 20 ноября Париж и Берлин, пытаясь несколько снизить напряжённость между друг другом, уже предложили создать экспертный комитет, который бы форсировал политические процессы внутри НАТО, отмечается в материале.

Как заявили в администрации французского президента, господин Макрон до начала саммита ещё проведёт несколько других встречи с несколькими высокопоставленными лицами; на самом же саммите он проведёт переговоры с рядом коллег, в том числе и четырёхстороннюю встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, Ангелой Меркель и британским премьером Борисом Джонсоном, пишет L’Express.