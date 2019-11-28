Frankfurter Allgemeine успокоила — кроме Макрона «флиртовать» с Россией никто на Западе не собирается
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжил свой «неожиданный флирт» с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
На этот раз «сорвиголова из Елисейского дворца и любитель эффекта неожиданности» выразил готовность провести переговоры с главой Кремля о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, уточняет автор статьи Михаэла Вигель.
Об этом говорится в «конфиденциальном письме» Макрона Путину, с которым удалось ознакомиться изданию.
Дело в том, что французский лидер считает, что европейцы ведут себя словно «сомнамбулы», поясняет Вигель. А из «стратегически бедственного положения», в которое Европа, по его словам, «угодила по своей же вине», им удастся выйти только в том случае, если они будут вести переговоры с главой Кремля о новой архитектуре безопасности на равных.
Впрочем, в Североатлантическом альянсе желание французского лидера обсудить предложение о введении моратория и его «отчаянное стремление» быть на равных с Путиным никто не разделяет, успокаивает автор статьи.
По мнению журналистки Frankfurter Allgemeine, президент Франции Эммануэль Макрон попросту «зарвался».
«Он обходится с Владимиром Путиным как с партнёром по переговорам, на которого можно положиться, — и это несмотря на аннексию Крыма* и конфликт в Донбассе», — недоумевает автор статьи Михаэла Вигель.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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