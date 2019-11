WSJ: НАТО, США, Ближний Восток — Путин собирает трофеи по всем фронтам

Российский лидер Владимир Путин смог «успешно посеять раздор» в политической системе США, пишет The Wall Street Journal. На Ближнем Востоке и других направлениях всё тоже складывается в его пользу, в то время как члены НАТО погрязли в спорах о будущем этого альянса, изначально созданного для сдерживания «экспансионистских действий Москвы», говорится в статье.

Этот год был довольно удачным для президента России Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal, и становится ещё лучше: сейчас Путин собирает трофеи сразу с нескольких фронтов. По мнению автора, наверняка «он и сам удивлён», с каким успехом смог достичь своей цели и посеять раздор в политической системе США.



«Сначала его агенты вмешались в выборы 2016 года. Теперь они могут расслабиться и наблюдать, как их попытки отвлечь подозрения от Москвы и переложить вину на Украину приносят плоды в виде ожесточённых дебатов в США, которые ещё больше отдаляют силы сторонников и противников Трампа друг от друга», — подчёркивается в статье.



Фиона Хилл, которая до недавнего времени считалась главным экспертом по России в штате Совета национальной безопасности президента Трампа, в своих показаниях во время слушаний в палате представителей, проходивших в рамках процедуры импичмента, так подытожила успехи России на этом фронте: «Влияние успешной кампании, проведённой русскими в 2016 году, сегодня по-прежнему очевидно. Наша страна разрывается на части. Истина ставится под сомнение. Дискредитируется наша высокопрофессиональная и экспертная карьерная дипломатическая служба», — сообщает The Wall Street Journal.



При этом Путин «настолько уверен в своём успехе», что даже «публично злорадствует» по этому поводу, подчёркивается в статье. «Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединённых Штатах, теперь Украину обвиняют», — приводит The Wall Street Journal заявление Путина, с которым он выступил на экономическом форуме в Москве на прошлой неделе.



При этом в начале следующего месяца новый президент Украины Владимир Зеленский проведёт свою первую встречу с Путиным, войска которого «вторглись в его страну и отрезали её часть», пишет The Wall Street Journal. Украинский лидер понимает, что из-за внутренних политических сражений в США поддержка Украины со стороны Америки вполне может быть приостановлена, поэтому ему приходится вступать в сложные переговоры с Москвой, поясняет автор.



«Но эти успехи на американском фронте — лишь начало списка тенденций, способствующих удаче Путина», — говорится в статье. В частности, британская политическая система тоже охвачена дебатами о масштабах «дезинформационной кампании», которую, по мнению многих, предприняла Россия с целью «убедить» британских граждан в 2016 году проголосовать за выход из Евросоюза, пишет The Wall Street Journal. Британский премьер-министр Борис Джонсон отказывается публиковать доклад парламентского комитета по разведке о «вмешательстве в брексит», провоцируя межпартийные конфликты именно сейчас, когда Великобритания движется к новым всеобщим выборам, отмечает автор.



Но даже вне зависимости от того, действительно ли Россия смогла как-то повлиять на результаты референдума по брекситу, сейчас реальность такова, что Великобритания движется к выходу из ЕС «самым тяжёлым и самым разрушительным из возможных способов», подчёркивается в статье. А поскольку всё то, что вредит экономическому и политическому единству Европы, в той или иной степени «идёт на пользу России», Путин вполне может записать себе в плюс и эту непрекращающуюся чехарду с брекситом в качестве большого достижения за 2019 год, полагает The Wall Street Journal.



При этом наиболее влиятельные члены НАТО сейчас погрязли в спорах о функционировании и будущих перспективах Североатлантического альянса, созданного 70 лет назад именно для «сдерживания экспансионистских действий Москвы», отмечает автор. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон недавно раскритиковал Трампа за его решение вывести находящиеся в Сирии американские войска, предоставив тем самым возможность Путину увеличить своё влияние в регионе.



Более того, Макрон объявил, что НАТО переживает «смерть мозга», и поставил под сомнение обоснованность сегодняшних громких заявлений альянса о коллективной обороне, вызвав критику со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и других членов альянса, напоминает The Wall Street Journal. Эти споры показывают, что в итоге даже такие ведущие члены Североатлантического альянса, как Франция, Германия, Турция и США, идут совершенно «не в ногу», подчёркивается в статье: «А с точки зрения Путина, разногласия внутри главного западного военного альянса — это самый большой плюс».



При этом отступление США в Сирии способствовало дальнейшему развитию тенденции, позволяющей Москве всё активнее вершить дела на Ближнем Востоке, подчёркивает автор: «На самом деле, сирийские события потрясающим образом сыграли на руку Путину». По мнению автора, именно американские войска и их курдские союзники выполнили основную часть работы по уничтожению террористов. «А теперь, закончив всю грязную работу, Вашингтон фактически передал контроль над Сирией Москве, позволив уничтожить или оттеснить своих курдских союзников», — пишет The Wall Street Journal. Сейчас, когда Путин занял ключевые позиции в Сирии, лидеры самых разных ближневосточных стран «толпой устремились к нему для консультаций», говорится в статье.



Владимир Путин — бывший сотрудник КГБ, и сразу видно, что он «мастер своего дела», отмечает автор. «В годы холодной войны он научился с помощью дезинформации и пропаганды играть на слабых сторонах западных демократических стран, используя их в своих целях. А тёмное пространство интернета открыло ему совершенно новое поле для игры», — заключает The Wall Street Journal.