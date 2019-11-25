СТРАНА: большинство украинцев одобряют переговоры между Зеленским и Путиным

Согласно результатам опроса, большинство граждан Украины поддерживают решение президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет «СТРАНА», 75% опрошенных поддержали инициативу украинского президента.
75% граждан Украины поддерживают решение президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии.
«Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям президента Владимира Зеленского: инициирование переговоров с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе (положительно — 75%, отрицательно — 15%), решение по отводу войск от линии разграничения (положительно — 59%, отрицательно — 26%)», — говорится в результатах проведённого исследования.
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