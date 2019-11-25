СТРАНА: большинство украинцев одобряют переговоры между Зеленским и Путиным

03:00 В музее Дрездена рассказали о хищении ювелирных гарнитур XVIII века В Дрездене рассказали об ограблении сокровищницы «Зелёный свод», которое произошло утром 25 ноября. Как отметила директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман, похитители забрали по меньше мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.

03:00 «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter Петербургский «Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».

03:00 В Ленинградском зоопарке сурки впали в спячку из-за морозов В Ленинградском зоопарке сообщили, что сурки впали в спячку после наступления холодов, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

03:00 В Тверской области проводят проверку по факту гибели мальчика на озере В Тверской области организовали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на водоёме, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

03:00 Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта Совет Федерации принял законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ».

03:00 МИД России доволен решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу МИД России прокомментировал заседание межгосударственного арбитражного трибунала в Гааге, который был сформирован по инициативе Украины для разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

03:00 В ЛНР заявили о размещении Киевом техники у линии соприкосновения В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинская армия размещает военную технику у линии соприкосновения в Донбассе.

03:00 СМИ: Погба больше не хочет выступать за МЮ Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба больше не желает выступать за «красных дьяволов».

03:00 СК возбудил дело по факту отравления воспитанников кадетского корпуса в Туве Следственное управление СК России по Республике Тыва возбудило уголовное дело по факту отравления воспитанников школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» в Кызыле, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 Более 80 человек отравились азотом в египетской школе На юге Египта 84 человека из числа учащихся и учителей среднего образовательного учреждения отравились азотом, утечка которого произошла на местном предприятии.

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03:00 В результате ДТП в Татарстане погиб один человек, ещё 14 пострадали На трассе Заинск — Набережные Челны произошло ДТП, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

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03:00 Фанаты создали петицию с требованием отстранить Ягудина от комментирования Болельщики фигурного катания в России недовольны резкими высказываниями, которые олимпийский чемпион Алексей Ягудин допускает во время репортажей.

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03:00 Названа возможная причина отравления детей под Нижним Новгородом Причиной массового отравления школьников в Нижегородской области стала газораспределительная станция (ГРС), где стравливали газ. Об этом сообщили в администрации средней школы в Вадском районе.

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03:00 Промоутер заявил о желании пригласить Фёдора Емельяненко на бой брата с Кокляевым Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил желание пригласить легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко на поединок его брата с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

03:00 Совфед одобрил законопроект о физлицах-иноагентах Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Отмечается, что в соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

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