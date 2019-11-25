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СТРАНА: большинство украинцев одобряют переговоры между Зеленским и Путиным

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно результатам опроса, большинство граждан Украины поддерживают решение президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет «СТРАНА», 75% опрошенных поддержали инициативу украинского президента.
СТРАНА: большинство украинцев одобряют переговоры между Зеленским и Путиным
Reuters

75% граждан Украины поддерживают решение президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.

Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии.

«Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям президента Владимира Зеленского: инициирование переговоров с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе (положительно — 75%, отрицательно — 15%), решение по отводу войск от линии разграничения (положительно — 59%, отрицательно — 26%)», — говорится в результатах проведённого исследования. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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