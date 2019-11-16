Le Figaro: за год существования «жёлтые жилеты» не утратили поддержки французов

Опрос общественного мнения, проведённый накануне годовщины образования движения «жёлтых жилетов», показал, что протестующие всё ещё пользуются поддержкой большинства французов, сообщает Le Figaro. При этом наиболее полезной для себя деятельность демонстрантов сочли люди со средним образованием и низким уровнем доходов, отмечает издание.

В субботу 16 ноября движению «жёлтых жилетов» во Франции исполнится ровно год, напоминает Le Figaro. В связи с этим в социальных сетях раздаются призывы к демонстрациям — по примеру множества других субботних акций.

Недавний опрос общественного мнения показал, что спустя год после первой протестной акции большинство французов продолжают поддерживать манифестантов. Согласно исследованию, проведённому компаниями Odoxa и Dentsu Consulting по заказу Le Figaro et Franceinfo, 69% опрошенных считают деятельность движения «полностью оправданной», в то время как «совершенно неоправданной» её находят лишь 13% французов.

В общем и целом участники опроса считают, что возникновение движения благоприятно сказалось на них самих. Об этом заявили 58% опрошенных, причём среди лиц с неполным и полным средним образованием таких оказалось более 60%. Также о пользе движения для себя заявили 67% французов с уровнем дохода менее €1500 в месяц против 38% граждан, зарабатывающих более €3500 в месяц.

При этом, хотя большинство французов сочли деятельность «жёлтых жилетов» полезной, 64% участников опроса посчитали, что правительство недостаточно принимало в расчёт требования протестующих.

Что касается скорости, с которой правительство принимает меры в ответ на эти требования, здесь мнения опрошенных разделились. 36% хотели бы, чтобы власти «ускорили темп» экономических и социальных преобразований, и ровно столько же предпочли бы, чтобы этот темп был замедлен. 28%, однако, довольны темпом, в котором правительство действует сегодня.