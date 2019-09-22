Le Monde: новые протестные акции в Париже закончились массовыми задержаниями

Совместная демонстрация «жёлтых жилетов» и участников «Марша в пользу климата» в Париже закончилась столкновениями с полицией и массовыми задержаниями, сообщает Le Monde. Как поясняет издание, после того, как в колонну демонстрантов просочились «радикальные элементы», представители сил правопорядка применили против участников шествия слезоточивый газ и травматические гранаты.

«Марш в пользу климата и социальной справедливости» стартовал в Париже по инициативе многочисленных общественных организаций 21 сентября во второй половине дня «в атмосфере доброжелательности», пишет Le Monde. Однако вскоре после того, как к шествию присоединились «жёлтые жилеты», вышедшие в эту субботу на 45-ю акцию протеста, а также «радикальные элементы», начались столкновения демонстрантов с полицией.

По независимым оценкам в «Марше в пользу климата» в Париже приняли участие 15 200 человек. Как сообщается, официальный призыв к окончанию мероприятия прозвучал в 19 часов, а спустя два часа на Площади Бастилии собрались около двух тысяч человек, чтобы потанцевать под музыку, звучавшую из грузовиков организаторов шествия. Примерно в то же время на Елисейских полях — закрытом проспекте для демонстрантов — начались новые столкновения протестующих с полицией.

Печальным итогом демонстраций во французской столице, в которых, по подсчётам префектуры полиции, приняли участие около 1 тыс. экстремистов, стали разбитые витрины, повреждённые отделения банков, подожжённые импровизированные баррикады, сообщает издание. Для поддержания порядка в столице на улицы было выведено 7,5 тыс. представителей правопорядка.

Sur le boulevard Saint-Michel, scooters brûlés, abribus en miettes et une agence bancaire vandalisée avec un tag : « aucune banque n’est populaire » #marcheclimat #giletsjaunes pic.twitter.com/gNtmIYdw06 — Aline Leclerc (@aline_leclerc) September 21, 2019

Как сообщается, около 15 часов леворадикальные активисты начли бросать в правоохранителей твёрдые предметы, а затем атаковали отделение банка на бульваре Сен-Мишель. В ответ на это жандармы применили слезоточивый газ.

При этом общественные обвинили полицию в «совершенно непропорциональной реакции» и применение силы к мирным демонстрантам, а «Гринпис» посоветовал участникам марша покинуть шествие во избежание рисков. По свидетельству представителей НПО, через 45 минут после начала марша правоохранители без предупреждения бросили в колонну демонстрантов несколько травматических гранат.

К 18 часам, по данным префектуры полиции Парижа, в столице было задержано 163 человека. К 20 часам 120 человек были помещены под стражу.

Как отмечает издание, организаторы «Марша в пользу климата» изначально благосклонно отнеслись к идее проведения демонстрации бок о бок с «жёлтыми жилетами». Кроме того, во второй половине дня к шествию присоединились участники акции протеста против пенсионной реформы.

Как сообщается, аналогичные акции состоялись в этот день в Леоне, Страсбурге, Руане и других французских городах. По словам газеты, все они прошли мирно.