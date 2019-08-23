Le Monde: изменить форму, но не содержание — в борьбе с кризисом «жёлтых жилетов» Макрон взял на вооружение стратегию Де Голля

Эммануэль Макрон, как в своё время генерал Де Голль, дал понять, что услышал гнев протестующих и намерен изменить методы управления государством, пишет Le Monde. В беседе с представителями прессы в среду глава Франции пообещал впредь обсуждать принимаемые решения с французами и призвал правительство к большей солидарности с гражданами. При этом глава Франции дал понять, что суть проводимой им политики останется неизменной, передаёт газета.

«Я вас понял», — заявил, как напоминает Le Monde, генерал Шарль де Голль в 1958 году с балкона правительственного здания в Алжире, положив тем самым конец Алжирской войне. В той речи будущий президент обещал «открыть пути, прежде закрытые для многих», «дать средства к существованию тем, у кого их не было», и «признать достоинство людей, у которых его оспаривали».

Точно такую же стратегию, по словам издания, избрал Эммануэль Макрон для выхода из кризиса «жёлтых жилетов», способного, по опасениям правительства, возобновиться в любую минуту. Суть в том, чтобы продемонстрировать участникам протестных акций, что президент услышал их гнев и непонимание, сохранив при этом способность государства продолжать реформы, начатые на заре его президентского срока.

«Нельзя сокращать стремление к переменам, в которых нуждается страна, однако по части методов мы должны преуспеть в деле большего приобщения французов и француженок», — заключил президент в разговоре с прессой 21 августа. Как поясняет газета, это мероприятие было представлено ближним кругом президента в качестве примера использования президентом «новых методов».

По словам главы государства, он отдал поручение правительству и правящей партии в большей степени проводить реформы «вместе с французами», а не «вместо них». Как подчеркнул французский лидер, исполнительная власть не сможет выполнить свою программу, если население «не будет понимать глубинного смысла будущих изменений». В качестве знака внимания по отношению к населению президент объявил о проведении общественных слушаний по вопросу будущей пенсионной реформы.

Ещё одним признаком большей «открытости» стало признание Макроном того факта, что «неприемлемые» ранения и увечья в ходе демонстраций «жёлтых жилетов» получили как полицейские, так и протестующие. «Это должно привести нас к пересмотру некоторых методов вмешательства, к переосмыслению их законности в случае необходимости», — заметил президент, пообещав также встретиться с делегацией докторов, осудивших ущерб от использования французской полицией пневматических ружей.

Однако несмотря на заявления о готовности измениться в «форме», в плане содержания идти на уступки он не намерен, отмечает Le Monde. Эммануэль Макрон был избран ради «преобразования страны», и о выборе другого маршрута для него речи не идёт», — подчёркивает издание. «Настоящий дух французского сопротивления не в бездействии», — заявил президент, добавив, что в последние десятилетия французы заблуждались, постановив, что мир несправедлив, но при этом решив ничего не менять. «Это не работает никогда, так же как не работает социализм в отдельно взятой стране», — заключил французский лидер, поставив, таким образом, точку в вопросе пересмотра основных мер, принятых с начала его президентского срока.

Как передаёт газета, по установившейся за два года правления привычке Эммануэль Макрон созвал министров на совещание в Елисейском дворце в начале сентября, с целью составления графика реформ, а также представления «второго акта президентского срока». Глава государства дал понять, что ожидает от правительства «большей солидарности», а также «гораздо большей близости к народу и смирения».

Будет ли этого достаточно для усмирения требований «жёлтых жилетов» и исчезновения «мятежной атмосферы», наблюдавшейся в разгар кризиса, задаётся вопросом газета, замечая, что первой проверкой станет грядущий саммит «Большой семёрки» в Биаррице: несмотря на обещание властей привлечь к охране порядка на мероприятии 13 тыс. полицейских и жандармов, множество активистов высказывают намерение помешать событию.