Le Figaro: Макрон призвал «жёлтых жилетов» прекратить протесты и заняться политикой

По мнению Эммануэля Макрона, у протестных акций «жёлтых жилетов» больше нет политических перспектив, поскольку все возможные ответы на требования общества уже были даны, сообщает Le Figaro. Отныне единственный способ высказать своё несогласие с правительством страны для протестующих — голосование или участие в выборах, уверен французский президент.
У протестного движения «жёлтых жилетов» «больше нет политических перспектив», заявил в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я считаю, что со своей стороны я ответил на все те требования французов и француженок, которые привели к появлению этого движения, в ходе пресс-конференции 10 декабря. Я думаю, что у тех, кто продолжает (протестовать — ИноТВ) и сегодня, уже нет никаких политических перспектив. Свою часть работы мы сделали, теперь каждый должен пойти проголосовать на выборах, а когда у него появятся свои идеи, сам стать кандидатом на выборах», — цитирует французского лидера Le Figaro.
По словам Макрона, если у кого-то в стране имеется иное представление о её развитии, оно должно приобрести политические очертания и быть представлено на выборах. «Демократия — это не то, во что играют по субботам после обеда», — подчеркнул президент, призвав протестующих «вернуться к обычной жизни» и заявить о своём несогласии — свободно, однако в рамках, предусмотренных демократией, то есть посредством голосования.
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