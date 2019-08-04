Daily Express: популярность Макрона падает на фоне новых протестов «жёлтых жилетов»

Рейтинг Эммануэля Макрона снова упал после возобновления акций «жёлтых жилетов», фермеров и других групп населения, разочарованных политикой французского президента и отсутствием ожидаемых реформ, сообщает Daily Express. Как отмечает издание, Макрон сам признал, что остаются нерешёнными экономические проблемы и социальная несправедливость в обществе, и обещал принять конкретные шаги в сентябре.

Рейтинг популярности президента Эммануэля Макрона опустился ниже 30%, что значительно подорвало авторитет лидера Франции, пишет Daily Express. Как предполагает издание, такие ухудшения могут быть следствием продолжающихся протестов «жёлтых жилетов».

Сегодня во время демонстрации произошло множество стычек между участниками марша и полицией, передаёт газета. На видеозаписи видно, как протестующие устанавливают баррикады, чтобы на дать полиции попасть в Нант на западе страны. Сотни людей выразили своё возмущение смертью 22-летнего Стива Майа Канисо, который утонул после полицейской операции на музыкальном фестивале.

Из-за беспорядков на Макрона оказывается повышенное давление, а его популярность снова падает после улучшения в последние месяцы. Опрос тысячи респондентов, проведённый компанией ELABE в последних числах июля, показал, что рейтинг одобрения президента снизился на три процента по сравнению с прошлым месяцем и теперь составляет 28%. В то же время 67% высказались против политики главы Республики.

Удивительно то, что такие выводы в корне противоречат опубликованному в тот же день опросу компании Harris. По её данным, рейтинг Макрона гораздо выше — 41%, в то время как только 59% его не одобряют.

Как рассказывает британское издание, популярность президента Макрона выросла после майских выборов в Европарламент, давая надежду на восстановление прежнего уровня доверия к главе правительства. Однако последние цифры скорее подтверждают его собственное заявление, что гнев населения, который символизирует движение «жёлтых жилетов», ещё только предстоит усмирить.

В прошлом месяце, говоря о правопорядке в стране, Макрон признал, что во Франции остаются нерешёнными проблемы социальной несправедливости и экономические трудности. Говоря о протестном движении, президент заявил: «Я абсолютно не считаю, что то, что в определенный момент вызвало искреннюю ярость части французского населения, теперь уже более не существует». По его мнению, некоторые проблемы решены, однако другие требуют больше времени для урегулирования или не могут быть решены в ближайшее время. Эммануэль Макрон подчеркнул, что в сентябре правительство продолжит принимать «конкретные меры» для улучшения жизни граждан.

По сообщению Daily Express, в последнее время политическая элита подвергается серьёзным нападкам, включая несколько актов вандализма, возложенных на рассерженных фермеров, «жёлтых жилетов» и другие группы. По мнению экспертов, настоящей целью этих атак является Эммануэль Макрон, которого обвиняют в холодности, деспотизме и оторванности от действительности: недавно он публично отругал подростка, когда тот обратился к нему слишком фамильярно. Его популярность пошла на убыль после того, как газета Le Monde назвала одного из его телохранителей ответственным за избиение юного активиста во время прошлогодней майской демонстрации в Париже.

Как рассказал британской газете Джозеф Даунинг, научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики (LSE), протесты «жёлтых жилетов» застали Эммануэля Макрона врасплох: вначале он не предпринимал никаких действий, потому что был ошеломлён и растерял всё своё «бахвальство» и авторитет. По мнению эксперта, при вступлении в должность от него ожидали реформ, но он, как и Николя Саркози до него, не оправдал надежды французов, которые «всегда ждут Шарля де Голля или Франсуа Миттерана».