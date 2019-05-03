Le Monde: ослабив посредников между властью и обществом, Макрон подверг опасности сам себя

Эммануэль Макрон с сожалением констатировал, что второй год подряд радикальные элементы «крадут» у французских профсоюзов их профессиональный праздник, пишет Le Monde. Однако в том, что на место профессиональных объединений сегодня пришли «жёлтые жилеты», есть отчасти вина и самого французского президента, отмечает издание. Ослабив профсоюзы наряду с другими посредниками в общественном диалоге, Макрон освободил путь радикалам, добивающимся своих целей с помощью насилия, уверена газета.

Как отмечает Le Monde в редакционной статье, заявления, сделанные Эммануэлем Макроном по завершении большого общенационального обсуждения, не смогли существенно изменить ситуацию в обществе — остановка всё ещё остаётся «взрывоопасной». Вечером 1 мая глава государства сам констатировал, что уже второй год подряд радикальные элементы «крадут» у профсоюзов их профессиональный праздник.

Если по сравнению с декабрьскими акциями «жёлтых жилетов» и обстановкой, царившей 1 мая 2018 года, сцены насилия в этом году и можно было назвать «умеренными», то исключительно благодаря «беспрецедентным мерам по обеспечению правопорядка», отмечает издание. Всеобщее внимание было приковано не к требованиям профсоюзов в Международный день труда, а к стратегии министерства внутренних дел по сдерживанию рисков, связанных с сочетанием «трёх цветов протеста»: черного, жёлтого и красного.

И, как замечает газета, эта стратегия, сочетавшая в себе превентивные задержания и быстрое реагирование полицейских с первых минут шествия, сработала, хотя и была поспешной. Генеральному секретарю крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ) Филиппу Мартинесу, оказавшемуся в центре столкновений экстремистов с силами правопрядка пришлось даже ненадолго покинуть собственное шествие. Это беспрецедентное событие дало ему повод осудить «неслыханные и безрассудные репрессии» полиции, однако не помогло скрыть очевидного: «воинственные профсоюзы отныне почти ничего не контролируют, ни в плане обеспечения порядка, ни в плане общественной борьбы», уверена редакция Le Monde.

Хотя «жёлтые жилеты» и «красные» шествовали плечом к плечу, попытка ВКТ объединить их не увенчалась успехом, завершившись «скромным» признанием Мартинеса в том, что два движения «учатся понимать друг друга», отмечает издание. Тем временем, представители другого профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» (ФДКТ) предпочли дистанцироваться от протестного движения и провести собственную акцию под знаком готовности к диалогу с правительством, которая, впрочем, оказалась немногочисленной.

Однако независимо от того, придерживаются ли профсоюзы реформисткой или протестной линии, их положение можно назвать плачевным. Движение «жёлтых жилетов», выводящее на первый план рабочих, с трудом сводящих концы с концами, которые должны быть членами профсоюзов, касается их впрямую, однако началось и продолжается без участия профессиональных объединений, концентрируясь вокруг наиболее радикальных элементов. Причина проста: за пять месяцев существования протестному движению без лидеров удалось «вырвать» у правительства €17 млрд на принятие новых мер. «С точки зрения эффективности, профсоюзы разбиты в пух и прах», — заключает газета.

Сегодня профессиональные объединения дискредитированы точно так же, как и другие посредники между властью и обществом, уверены авторы статьи. И хотя начало этой проблеме было положено не сегодня, Эммануэль Макрон, продолжив ослаблять их, подверг опасности сам себя. «Улица этим пользуется», — считает Le Monde. Она бросает президенту вызов, переходя к насилию, которое оправдывает себя, при этом раскалывая стану на два лагеря: первый возмущён продолжением протестов, другой — ответом полиции. «Необходимо срочно восстановить общественный диалог», — призывает издание.