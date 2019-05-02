BFM TV: «жёлтые жилеты» и сторонники фрексита идут в Европарламент единым фронтом

«Жёлтые жилеты» и ассоциация Флориана Филиппо подали совместный список для участия в выборах в Европарламент, сообщает BFM TV. Согласно официальному заявлению, которое приводит французский сайт, оба движения выдвигают похожие требования и настаивают на выходе Франции из Евросоюза.
Во вторник инициативная группа «жёлтых жилетов» под руководством Жана-Франсуа Барнабы и сторонники Флориана Филиппо, выступающие за выход Франции из ЕС, объединили свои списки для выборов в Европарламент, пишет BFM TV. Сайт приводит общее официальное послание двух движений: «Мы решили объединить наши силы и представить общий список кандидатов».
Как напоминает французский телеканал, Флориан Филиппо был раньше правой рукой Марин Ле Пен, а сейчас возглавляет созданную им самим партию «Патриоты». С своей стороны, Жан-Франсуа Барнаба — представитель «жёлтых жилетов» из Эндра. Он составил список кандидатов от своего движения, однако затем отказался его подавать из-за финансовых сложностей.
BFM TV отмечает, что для участия в выборах, которые пройдут 26 мая, политические партии должны зарегистрировать свои списки до 3 мая. Флориан Филиппо уже подал совместную заявку в этот вторник.
«Движение «Патриоты» и ассоциация «жёлтых жилетов» пришли к одному и тому же выводу, — приводит их объяснения телеканал. — Наши требования, совпадающие по основным вопросам (увеличение покупательской способности, прямой демократии, справедливого налогообложения и социальной справедливости), невозможно удовлетворить без выхода Франции из-под ярма Евросоюза и еврозоны».
В заключение французский сайт цитирует интервью Жан-Франсуа Барнабы, которое он дал агентству AFP. В нём лидер движения «жёлтых жилетов» рассказал, что «некоторые кандидаты»из общего списка«нашли эту инициативу [по выходу из ЕС] интересной, однако остальные нас покинули, потому что не были согласны» с Флорианом Филиппо. Сторонник «фрексита», Баранаба настаивает на «формировании независимого социального фронта для противодействия либеральному фронту Макрона».
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