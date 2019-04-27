BFM TV: «жёлтые жилеты» остались недовольны выступлением Макрона

Пресс-конференцию Эммануэля Макрона «жёлтые жилеты» смотрели, не покидая своих постов на улицах и площадях Франции, сообщает BFM TV. Разочарованные тем, что президент вновь не принял во внимание их требования, они готовятся продолжить свои протестные акции.

«ЖЁЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»: Даже если Макрон не хочет, мы всё равно здесь!

Они смотрели пресс-конференцию Эммануэля Макрона там, где протестовали все предыдущие месяцы — на улицах города. Эти представители «жёлтых жилетов» ожидали многого от главы государства.

«ЖЁЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»: Лжец! Лжец! Вор!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»: Сейчас мы призываем к референдуму по гражданской инициативе, который выносится на обсуждение вновь и вновь. Мы с самого начала говорили о налоге на богатство, но нам ясно, что они не будут его пересматривать. А другие наши предложения они не слышат.

Уменьшение подоходного налога должны были бы удовлетворить многих среди «жёлтых жилетов», однако они всё ещё настроены скептически по этому вопросу.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»: Будем надеяться, что это произойдёт без всяких неожиданных подвохов, как обычно бывает.

Такое же разочарование испытывают в Нормандии.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»: Меня тошнит от его речей, он меня выводит из себя. Мы ожидали другого. А тут — школа, секуляризм, религия: как это связано со страданиями народа?

Они критикуют высказывания президента, которые не имеют ничего общего с их требованиями.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»: Нужно понизить НДС, понизить налоги, нужны конкретные меры. Он не сказал ни слова про это.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»: Он не вынес никаких уроков из наших протестов, это приведёт к катастрофе, я вас уверяю. Мы снова выйдем на демонстрацию, мы не сдадимся.

И именно эти слова стали лозунгом «жёлтых жилетов» после выступления президента и накануне очередных субботних маршей.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2019 года.