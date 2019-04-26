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Euronews: французам пришлось дожидаться «момента истины» Макрона из-за пожара
Президент Франции Эммануэль Макрон должен был подвести итог организованных им «больших дебатов» в середине апреля, но его планы неожиданно нарушил пожар в Нотр-Даме. Выступления Макрона сегодня ждут не только «жёлтые жилеты», которые уже несколько месяцев протестуют на улицах французских городов, но и коммерсанты, которые несут из-за массовых протестов огромные убытки, и пенсионеры, уровень жизни которых также резко упал, передаёт Euronews.

В 18 часов по местному времени жизнь во Франции замрёт: президент Эммануэль Макрон даст пресс-конференцию, цель которой — положить конец движению «жёлтых жилетов» и придать новый импульс правящей партии за месяц до выборов в Европарламент. В большом зале Елисейского дворца встречи с президентом ждут несколько сотен аккредитованных журналистов. 

Макрон должен был подвести итог организованных им «больших дебатов» 15 апреля. Но пожар в Нотр-Даме нарушил планы.  

Его выступления с нетерпением ждут не только «жёлтые жилеты», которые без передышки каждую субботу и вот уже пять месяцев выходят на улицы французских городов, требуя реальных изменений. У телевизоров соберутся и коммерсанты, для которых суббота стала «чёрным днём» и привела к значительным потерям прибыли — и, наконец, пенсионеры, уровень жизни которых также резко упал.   

Сюрприза тем не менее не получится: за прошедшую неделю из-за утечек в СМИ основные предложения главы государства стали известны. Так, Эммануэль Макрон предложит закрыть Национальную школу администрации, формирующую французскую политическую элиту, индексировать пенсии с учётом инфляции, отменить некоторые налоговые льготы, ввести мораторий на закрытие больниц и школ до конца президентского мандата.   

При этом ряд представителей «жёлтых жилетов», а также некоторые политики заявили, что смотреть выступление президента не будут, поскольку разуверились в его способности провести необходимые социальные реформы.  

Дата выхода в эфир 26 апреля 2019 года.

 

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