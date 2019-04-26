Le Figaro: Макрон заговорил о сокращении Шенгенской зоны

Эммануэль Макрон провёл большую пресс-конференцию, где затронул ряд важнейших для Франции тем. В их числе и миграционная политика, и французский президент призывает к её ужесточению. При этом он допускает даже исключение из Шенгенской зоны тех участников, что не исполняют взятые на себя обязательства, пишет Le Figaro.
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл большую пресс-конференцию, во время которой заговорил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, пишет Le Figaro. «Мы должны глубоко перестроить нашу миграционную политику», — заявил французский лидер.
По его словам, не работает ни принцип общих границ, то есть Шенген, ни Дублинские соглашения, в соответствии с которыми беженец должен просить убежища в той стране, через которую он попал в ЕС. Макрон высказывался в этом направлении и прежде, но теперь он отметил, что нужно в корне пересмотреть правила и, возможно, даже остаться в Шенгене в меньшем количестве. «Я больше не хочу, чтобы в Шенгенской зоне были государства, которые говорят «я здесь», когда речь идёт о свободе передвижения, но «я не хочу быть здесь», когда нужно разделить бремя».
Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Европа «дорожила своими границами, защищала их, где право на убежище было бы основанным на новых ценностях и общим, когда ответственность сопутствует солидарности».
При этом президент отметил, что Европе нужно вести сотрудничество с Африкой, чтобы сократить объёмы миграции. «Чтобы быть открытыми, нужно иметь ограничения, чтобы принимать, нужен дом, так что нужны границы», — приводит его слова автор статьи в Le Figaro.
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