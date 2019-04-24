Le Figaro: Нотр-Дам накроют «зонтом», чтобы спасти от дождей

Рабочие торопятся накрыть пострадавшие части Нотр-Дама брезентом для защиты собора от надвигающихся на Париж ливней, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, вода может нанести ещё больший урон зданию, потерявшему крышу и часть купола, поэтому нужно установить огромный «зонт» на время восстановительных работ.

Как сообщает французский журнал со ссылкой на представителя собора Андре Фино, в преддверии дождей, которые ожидаются в Париже начиная со среды, в Нотр-Дам де Пари стартовали работы по установлению брезентового покрытия — сперва над клиросом, потом над нефом.

Специалисты опасаются, что потоки воды могут повредить предметы искусства, которые всё ещё находятся в соборе, и спровоцировать обрушение конструкций. Издание напоминает, что на здание и так уже вылили большое количество воды при тушении гигантского пожара, возникшего 15 апреля. Как обычно делают в таких случаях, над собором должны установить своего рода огромный «зонт» для постоянной защиты здания от непогоды, пока рабочие будут восстанавливать сгоревшую крышу. Однако, отмечает Le Figaro, установка брезента может занять не одну неделю.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу завершить реконструкцию собора в течение пяти лет. По мнению многих специалистов, которое приводит журнал, этого будет достаточно для полного восстановления, но другие отмечают, что пяти лет не хватит, особенно учитывая задержку для проведения экспертизы.

Многие архитекторы считают, отмечает Le Figaro, что предварительная фаза собственно восстановительных работ окажется самой длинной и комплексной: сначала собор нужно очистить от мусора, откачать из него воду, провести расследование причин пожара, укрепить хрупкие конструкции, оценить фронт необходимых работ, затем провести тендер и, наконец, выбранным компаниям будет необходимо подготовить строительную площадку (возвести леса и т.д.). К этому стоит добавить международный конкурс среди архитекторов на лучший проект реконструкции шпиля. И только после этого, пишет французское издание, современные технологии позволят достаточно быстро и успешно завершить работы.

Как отмечает Le Figaro, приоритетная версия об источнике возгорания — короткое замыкание, однако пока неясно, что послужило причиной пожара, поэтому обгоревшие обломки тщательно изучат в поисках малейших улик. Хотя версия умышленного поджога уже выдвигалась, особенно среди правых и ультраправых (в частности, о ней заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян), она кажется очень маловероятной.

Между тем руководство Нотр-Дама начинает получать компенсации за ценности, пострадавшие при тушении здания. Настоятель собора Патрик Шове заявил, что намерен «подать иск на непреднамеренное уничтожение» церковного имущества для получения компенсации по страховке.