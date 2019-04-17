WP: французские власти начали расследование пожара в Нотр-Даме

Французские власти начали расследование пожара в соборе Парижской Богоматери и намереваются установить, что стало причиной возгорания, нанёсшего тяжкий ущерб этому памятнику архитектуры, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, на данный момент следователи не считают, что причиной возгорания стал поджог, однако собираются опросить сотрудников компаний, которые занимались реставрацией храма.

Во вторник Франция начала расследование пожара в соборе Парижской Богоматери, который пострадал от огня, но всё-таки выдержал его натиск. В частности, французские власти собираются выяснить, что именно стало причиной ада, разверзшегося внутри этого символа страны, пишет The Washington Post.



Когда дым пожарища рассеялся и сторонние наблюдали вновь смогли разглядеть сечёные статуи собора и его прямоугольные башни, им могло показаться, что храм остался невредим. Большую часть ценных произведений искусства и реликвий удалось спасти. Перед напором огня выстояли даже изящные витражи.



Однако всё это меркнет на фоне ущерба, нанесённого этому памятнику архитектуры в центре Парижа. Из-за пожара обрушился шпиль собора, который с середины XIX века был визитной карточкой города. На внутреннем убранстве храма осталась копоть, а крыша из многовековой древесины обрушилась, оставив после себя зияющие дыры, пропускающие внутрь собора лучи света.



Французские власти предупреждают, что в конструкции Нотр-Дама по-прежнему могут оставаться опасные и уязвимые места — особенно в его высоком своде. Тем не менее некоторые чиновники осмелились войти внутрь и сделать ряд снимков и записей обугленных завалов.



В своём вечернем обращении к народу президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожарных героями и пообещал, что собор Парижской Богоматери восстановят в течение всего пяти лет — что противоречит оценкам многих экспертов, которые называли более длительные сроки, необходимые для реставрации.



Люди со всех стран мира пожертвовали на восстановление Нотр-Дама уже более $700 млн. По словам главы МВД Франции, в тушении пожара оказались задействованы более 500 пожарных. Тем не менее пока неясно, пропустили ли власти города какие-нибудь знаки, говорящие о надвигающейся катастрофе.



Французский прокурор Реми Эйтс рассказал хронологию событий: в 18:20 в первый раз сработала пожарная сигнализация, однако никаких следов пожара обнаружено тогда не было. Повторно сигнализация сработала 23 минуты спустя — именно тогда возгорание было обнаружено. По словам представителя парижской прокуратуры, когда тревога сработала в первый раз, источник возгорания искали не пожарные, а служащие храма.



Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове сообщил французским СМИ, что занимающиеся пожарной безопасностью сотрудники храма постоянно находились начеку и три раза в день оценивали ситуацию под деревянной крышей. «В плане безопасности я сомневаюсь, что мы бы могли сделать больше», — отметил он.



Такие сооружения, как собор Парижской Богоматери, могут похвастаться большим количеством укромных уголков и галерей, а также имеют в основе своей конструкции старую древесину. По этой причине их считают пожароопасными объектами — особенно в период реставрации. По словам консультанта по объектам культурно-исторического наследия Стюарта Кидда, в случае возгорания в каком-нибудь потайном уголке пожар могут обнаружить лишь через несколько часов после его начала.



Французские чиновники не считают, что причиной пожара стало умышленное преступление. По словам Эйтса, нет никаких причин полагать, что речь идёт о поджоге. Тем не менее следователи планируют опросить сотрудников пяти компаний, которые занимались реставрацией собора.



Министр культуры Франции Франк Ристер сообщил, что большую часть реликвий собора удалось спасти. От огня был спасён в том числе и большой орган, состоящий из 8 тыс. труб, хотя степень ущерба от тушения ещё предстоит установить. Ристер также подтвердил, что пожарные вынесли из огня две наиболее почитаемые реликвии: терновый венец Иисуса Христа и тунику французского короля Людовика Святого. По его словам, эти объекты культурно-исторического наследия передали в Лувр.