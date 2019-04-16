Fox News: пожар в Нотр-Даме символичен — Франция утрачивает христианские традиции

Запад уже не способен построить ничего сравнимого с собором Парижской Богоматери, а современная парижская архитектура поражает своим уродством, отмечает в интервью Fox News канадский публицист Марк Стайн. По его словам, обещая восстановить Нотр-Дам после пожара, Макрон не даёт ответа на главный вопрос: зачем это Франции, потерявшей христианскую традицию?

Пожар, который вы только что наблюдали, — в каком-то смысле метафора для более масштабного процесса: упадка христианства в Европе. Этот упадок был быстрым и сопровождался многочисленными непредвиденными последствиями. Марк Стайн уже больше 30 лет изучает этот вопрос, и мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Марк.



Об этом можно сказать так много, но одно не идёт у меня из головы: ничего подобного собору Парижской Богоматери мы на Западе уже давно не строим. Мы больше не строим ничего прекрасного — может быть, так и задумано. Будет ли когда-нибудь ещё что-то подобное?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Думаю, мы потеряли навык. Нотр-Дам примерно в десяти минутах ходьбы от Центра Помпиду, названного в честь покойного президента Помпиду. Как почти все современные здания в Париже, это одно из самых уродливых зданий, какие вам только доводилось видеть.



Если же вернуться на восемь с половиной веков назад, во времена, когда только начиналось строительство (собора Парижской Богоматери. — ИноТВ)… На возведение первой его части ушло 100 лет. Люди, начинавшие работу, знали, что не доживут до её завершения. Но их чувство высшего смысла жизни было так сильно, что мысль о строительстве самых прекрасных зданий во славу Божью была для них естественна. А для нас уже нет.



Полагаю, именно поэтому они вообще построили такие здания, как Нотр-Дам. Потому что строили не для собственного развлечения, а для прославления Бога.



Сразу оговорюсь: я не высказываю догадок о причине этого пожара. Хотя, как отметил Трейс Галлахер, это случилось в начале (католической. — ИноТВ) Страстной недели. И это не единственная церковь во Франции, где за последний год произошло возгорание. Немало церквей было осквернено. Опять-таки, я не утверждаю, что это тот же случай… Расскажите нам о масштабах происходящего.



МАРК СТАЙН: Христианство сдаёт позиции в Европе, и особенно во Франции, где антиклерикализм весьма воинственен. Согласно некоторым опросам, французы — даже по меркам современного Запада — в числе самых больших безбожников.



Три года назад, в то ужасное лето, начавшееся с убийства людей в Ницце при помощи грузовика, когда, казалось, всё французское государство рушилось, я пришёл в Руанский собор на похороны отца Амеля — французского священника, которому перерезали горло во время мессы.



Потом я побывал в базилике Сен-Дени, на севере Парижа, где погребены французские короли. По сути, это христианский музей в сердце уже мусульманского пригорода. За пределами этого собора ничто не напоминает о христианстве. И уже после этого я пошёл в Нотр-Дам. Чувствуется, что живая вера, по сути, превращается в музей, галерею искусств, складское помещение.



Французы, которые сегодня вечером стояли на улицах Парижа в слезах… Не думаю, что они оплакивают лишь историю, архитектуру, искусство или культуру. Они оплакивают что-то ещё — но что именно? Постхристианская Франция не вполне способна это сформулировать. В этом-то и заключается загадка. Когда господин Макрон говорит: «Мы отстроим его заново»… Отстроим для чего?



Верно.



МАРК СТАЙН: Когда люди говорят: «Погибло сердце Франции», — что же в душе Франции? Что это? Просто здание или нечто большее?



Конкретно в случае Нотр-Дама примечательно, что во время Великой французской революции, как вы знаете, собор подвергся десакрализации и дехристианизации. На какое-то время его превратили в светский храм. Но потом он сразу же стал тем, чем был всегда. Христианской святыней.



Дата выхода в эфир 15 апреля 2019 года.