WP: французы не оценили совет Трампа тушить собор «летающими цистернами»

Французская служба гражданской безопасности и борьбы с кризисными ситуациями не поддержала предложение американского президента, который советовал тушить охваченный пламенем собор Парижской Богоматери с помощью воздушной пожарной техники. По словам представителей ведомства, воплощение идеи Трампа могло привести к обрушению всего здания.
Французское Генеральное управление гражданской безопасности и борьбы с кризисными ситуациями «жёстко раскритиковало» идею Дональда Трампа, который предложил тушить собор Парижской Богоматери с помощью пожарных самолётов. Ведомство отметило, что подобное решение могло привести к разрушению всего строения, пишет The Washington Post.
По словам издания, своим предложением американский президент поделился в Twitter вскоре после того, как телеканалы начали транслировать кадры с охваченным пламенем зданием. «Так ужасно наблюдать за огромным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Возможно, для его тушения можно было бы использовать летающие цистерны с водой. Необходимо действовать быстро», — отметил Трамп.
Он также вспомнил о соборе на встрече со сторонниками в Миннесоте. «Они не знают, что его (пожар. —ИноТВ) вызвало. Они говорят: реновация, и я надеюсь, что причина в ней. Реновация? Что это вообще такое?» — риторически поинтересовался американский президент.
Вскоре представители французской службы отреагировали на сообщения Трампа. Не называя главу Белого дома, они рассказали о невозможности использовать воздушное судно при подобном пожаре.
«Сотни сотрудников парижской пожарной бригады делают всё, что в их силах, чтобы взять под контроль ситуацию в соборе Парижской Богоматери. Применяются все средства, за исключением пожарных самолётов, потому что их использование может привести к коллапсу всей структуры», — отметили в ведомстве.
Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сообщил СМИ, что здание, которое находится в центре французской столицы более 800 лет, получило «колоссальный ущерб». Но позже чиновники сообщили, что легендарные башни-близнецы, которые обрамляли главный вход, были спасены, и внешнюю структуру здания удалось сохранить.
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