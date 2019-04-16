Canal 24 Horas: восстановление собора Парижской Богоматери займёт годы и потребует огромных средств

Прокуратура Парижа незамедлительно открыла расследование для того, чтобы определить причину пожара. Согласно основной версии, речь идёт о случайном возгорании. Судебная полиция уже начала допрашивать рабочих, которые участвовали в реставрационных работах, хотя первые показания говорят о том, что в тот момент в соборе никто не работал.

Пока ясно лишь то, что на реставрацию собора уйдёт много лет и она потребует огромных средств. Президент (Франции Эммануэль. — ИноТВ) Макрон уже объявил о двух кампаниях — национальной и международной — по сбору средств. Ещё до того, как возгорание удалось взять под контроль, сумма пожертвований, собранных различными способами, уже составляла десятки тысяч евро.

Незадолго до полуночи, когда ещё пламя продолжало разрушать здание, президент Макрон гарантировал восстановление собора Парижской Богоматери.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы восстановим этот собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперёд.

Париж собирается запустить кампанию по сбору пожертвований, чтобы вернуть собор в первозданное состояние. На эту работу уже требуется огромное количество средств. И это несмотря на усилия пожарных, которым удалось предотвратить полное разрушение памятника.

ЖАН-КЛОД ГАЛЛЕ, начальник парижской пожарной охраны: Можно считать, что структура собора Парижской Богоматери была спасена и полностью сохранена.

Ущерб, причинённый пожаром наследию страны, ещё предстоит оценить. До сих пор неизвестно, насколько сильно пострадали три исторических элемента, среди которых — алтарные образы и огромные витражи. Если смотреть снаружи, то можно предположить, что последних больше нет. Госслужащие, архиепископство и службы безопасности взяли на себя обязанность спасти эти произведения (искусства. — ИноТВ).

ПАТРИК ШОВЕ, священник собора Парижской Богоматери: Думаю, мы спасли терновый венец, тунику святого Людовика. Мы, как я полагаю, смогли спасти некоторые церковные чаши. Внутри удалось также спасти несколько картин, но большие полотна было невозможно снять.

Эта трагедия немедленно спровоцировала волну солидарности во Франции. Семейство Пино, одно из богатейших в стране, объявило о пожертвовании на сумму 100 миллионов евро.

Также была оказана поддержка и на международном уровне. В Соединённых Штатах французский фонд по защите культуры открыл счёт для сбора средств. Кроме того, генеральный директор ЮНЕСКО предложила французскому правительство посодействовать восстановлению (собора. — ИноТВ).

Дата выхода в эфир 16 апреля 2019 года.