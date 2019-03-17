TV5: от погромов «жёлтых жилетов» пострадал самый красивый бульвар в мире

«Жёлтые жилеты» в 18 раз вышли на демонстрацию в Париже, но теперь их акция переросла в погромы магазинов и ожесточённые столкновения с полицией, передаёт TV5 Monde. В результате сильно пострадал район Елисейских полей, где были разбиты витрины дорогих магазинов и ресторанов. Власти Франции пообещали принять жёсткие меры в ответ на беспорядки.

НАМУРИ ДОССО, ведущий TV5 Monde: Во Франции снова разразились беспорядки во время 18 акции «жёлтых жилетов». В Париже были задержаны 237 человек. И к вечеру французская столица несла на себе раны хаотичного дня. Репортаж Анн-Кристин Роз.



Вот на что похожи Елисейские поля. Побитые витрины, разграбленные магазины и слоганы на стенах.



ПРОХОЖИЙ: Я считаю, что это скверно. Я хорошо понимаю «жёлтые жилеты», сначала я их хорошо понимал, но я не могу принять погромы.



Самый красивый бульвар в мире стал театром городских беспорядков. Демонстрации «жёлтых жилетов» ближе к полудню вышли из-под контроля. По данным министерства внутренних дел, в их шествии принимали участие 1500 человек, которые пришли, чтобы дать бой силам правопорядка. Эти ультрас, не колеблясь, валят полицейского на землю. Он с трудом был спасён своими коллегами.



Хулиганы методично взламывают и грабят дорогие витрины на бульваре. В частности, объектом погромов стал знаменитый ресторан Fouquet’s.



И хотя большинство «жёлтых жилетов» держатся в стороне, некоторые из них утверждают, что разделяют это возмущение.



УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТОВ: Шампанского всем!



УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ «ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»: Я сам не участвовал в этом, но мне очень приятно видеть, что крушатся знаковые места. Это не коммерсанты, это не мелкий бизнес, это не грабёж.



УЧАСТНИК ПРОТЕСТОВ: Большинство здесь не ради удовольствия помитинговать или погромить витрины. Они выражают своё возмущение. По их мнению, нет других методов, которыми они могли бы выразить свои чувства.



В нескольких сотнях метров отсюда разразилась драма. Пожарные тушили пожар в банке, расположенном на первом этаже дома. А выше на этаже в ловушке оказалась женщина с ребёнком. На этом любительском видео мы видим, как они в последний момент спаслись.



АЛЕКС ПРОТТИ, управляющий парикмахерской: Там был ребёнок на четвёртом этаже. И, к счастью, там появились один или два спасателя, которые хладнокровно поднялись наверх.



Сегодня днём на Елисейских полях было 60 раненых, из них 42 протестующих, а 18 — со стороны сил охраны правопорядка и спасателей. Вечером беспорядки продолжились в квартале Ле-Аль, а затем в квартале Республики. В Париже было задержано 237 человек.



НАМУРИ ДОССО: В ответ на эти беспорядки и погромы в центре Парижа власти действуют твёрдо. Президент Франции Эммануэль Макрон прервал свой отдых на горнолыжном курорте. Глава государства вечером вернулся в столицу и принял участие в кризисном заседании министерства внутренних дел. Эммануэль Макрон пообещал принять жёсткие меры в ответ на ущерб, причинённый самому красивому бульвару в мире. Давайте послушаем.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: То, что произошло на Елисейских Полях, уже не называется демонстрацией. Это люди, которые хотят полностью уничтожить республику. Все те, кто был там, к этому причастны. Все, кто там был.



Трудности, с которыми мы столкнулись, нам знакомы. У нас есть план, мы привержены конституции. Но сегодня есть люди, которые всеми средствами пытаются это изменить, просто уничтожить республику, разбить, разрушить, иногда угрожая убить людей, как это было сегодня утром при пожаре.



Я хочу, чтобы мы очень пристально всё проанализировали и чтобы в кратчайшие сроки мы могли принять твёрдые полноценные решения, чтобы такого больше не повторилось.



Дата выхода в эфир 17 марта 2018 года.