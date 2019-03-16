France 24: всё по инструкции — «забастовка усердия» показала, какая волокита ожидает пассажиров после брексита

На Северном вокзале в Париже нескончаемые очереди из-за задержек высокоскоростных поездов до Великобритании — французские таможенники решили продемонстрировать, что будет, если в результате брексита между соседними странами появится полноценная граница. Как передаёт France 24, забастовщики, саботирующие работу слишком буквальным следованием правил, требуют увеличения финансирования и расширения штата.
СИЛВЕН РУССО, корреспондент France 24:Забастовка и не близится к концу. Вчера власти выдвинули предложение стоимостью 14 миллионов евро, просто чтобы остановить эту «забастовку усердия» таможенников. Но опять-таки вчера таможенники отказались от этого предложения.
На данный момент на Северном вокзале Парижа всё спокойно — даже несмотря на то, что очередь на поезда Eurostar* кажется нескончаемой. Каждый поезд приходит по меньшей мере на час позднее времени, указанного в расписании. Никто не знает, какие поезда отменят, а какие оставят.
Тем не менее атмосфера скорее спокойная, поскольку забастовка длится уже какое-то время и пассажиры были предупреждены. Они знали, чего ожидать. Кроме того, на вокзале крутят объявление, призывающее людей, которым не нужно срочно отправляться в Великобританию, отменить свою поездку.
Принцип «забастовки усердия» таможенников состоит в буквальном следовании уже существующим правилам, которые они будут обязаны применять, если брексит всё-таки будет осуществлён и между Францией и Великобританией появится полноценная граница. Приведу пример. У каждого пассажира спрашивают, зачем он едет в Великобританию, какова цель визита. Каждая единица багажа тщательно досматривается.
И конечно, всё это стало причиной масштабных задержек поездов. Перед лицом возможного «жёсткого брексита» таможенники требуют увеличения финансирования, а также расширения штата, поскольку, как они сами утверждают, у них недостаточно средств, чтобы поддерживать полноценную границу между Францией и Великобританией.
Дата выхода в эфир 14 марта 2019 года.
* Поезда компании Eurostar курсируют по маршруту Брюссель — Париж — Лондон (прим. ИноТВ).
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