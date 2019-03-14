Welt: события в Великобритании напоминают закат Римской империи

Хаос вокруг брексита напоминает судьбу Римской империи, пришедшей в упадок из-за праздности, пишет Die Welt. Отмечается, что «жёсткий» брексит может даже привести к распаду Соединённого Королевства. Политолог Энтони Глисс считает, что Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией и спасти положение может только королева.

Хаосу в Лондоне не видно конца, пишет Die Welt: сначала британские парламентарии отклонили обновлённую сделку по брекситу, а затем проголосовали против выхода из ЕС без сделки.

Как пишет издание, всё указывает на то, что парламент выступит за отсрочку брексита: однако неизвестно, предоставит ли Брюссель такую возможность. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн дал понять, что ЕС одобрит отсрочку только в том случае, если британское правительство предоставит план дальнейших действий, а также отметил, что теперь инициатива в вопросе брексита перешла от Терезы Мэй к парламенту. При этом, отмечает издание, существуют сомнения в способности парламента принимать чёткие решения.

По словам корреспондента Die Welt Дирка Шумера, события в Великобритании напоминают ему «позднюю Римскую империю», скатившуюся в хаос из-за праздности. Британия ведёт переговоры «словно империя, которой она давно не является», отметил Шумер.

Экономический эксперт Аня Коль считает, что ЕС лучше подготовлен к брекситу: «Европейские фирмы готовились к этому. ЕС сможет справиться с «жёстким» брекситом, Великобритания — нет». По мнению Коль, серьёзный экономический удар может привести к последствиям вплоть до распада Соединённого Королевства.

Британский политолог Энтони Глис считает, что вина за нынешний хаос лежит на двух людях: лидере партии UKIP Найджеле Фараже и инициаторе референдума, бывшем премьере Джеймсе Кэмероне. За этот рискованный шаг Глис назвал Кэмерона «идиотом». Кроме того, он утратил веру в Терезу Мэй, «сидящую в парламенте, словно птица с двумя сломанными крыльями», и надеется на веское слово королевы. «Кто-то должен наконец сказать: дорогие граждане, то, что вы хотите, не пойдёт», — приводит Die Welt слова Глисса, рассчитывающего, что Елизавета II призовёт людей к согласию.

Издание также приводит мнение депутата немецкой партии «Альтернатива для Германии» Йорга Мойтена: он считает, что в брексите виновата канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая усилила антиевропейские настроения своей миграционной и валютной политикой.

Die Welt отмечает, что в последнее время «Альтернатива» сама «заигрывает» с евроскептицизмом, говоря о возможном выходе Германии из ЕС. Сам Мойтен подчёркивает, что такой вариант рассматривается только в качестве последнего средства и заверяет, что «Альтернатива» хочет реформировать ЕС, а не покинуть его.