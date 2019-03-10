Экс-глава Минфина Великобритании: Лондон будет тянуть с брекситом, потому что это устроит всех

Несмотря на приближающийся брексит, британцы до сих пор не смогли выработать единую позицию по тому, как его встретить, заявил в эфире CNN бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн. Именно поэтому, по его мнению, в отсутствии явного большинства, выступающего за какой-то конкретный вариант, британцы, скорее всего, примут решение отсрочить выход из ЕС — потому что это пойдёт на руку всем.

Джордж, до самого недавнего времени казалось, что в британском парламенте большинство депутатов устойчиво выступало против любых вариантов (связанных с выходом из ЕС. — ИноТВ), то есть против жёсткого брексита, против мягкого брексита, а также против второго референдума. Растёт ли вероятность второго референдума? Возможен ли этот вариант, с учётом того, что Лейбористская партия теперь заявляет, что его поддерживает? Может ли ситуация развиваться по шаблону, предложенному Тони Блэром с самого начала, или, иными словами, сказать британскому народу: «Послушайте, у вас есть возможность по-настоящему об этом поразмыслить. Вы действительно этого хотите?»



ДЖОРДЖ ОСБОРН, бывший министр финансов Великобритании: Думаю, перед тем как перейти к вопросу о референдуме — если мы вообще до него дойдём — большинство людей согласится отложить решение этой сложной проблемы. Я проработал на посту министра финансов много лет, и я своими глазами видел греческий еврокризис. Я присутствовал на многих встречах, где мне говорили «мы должны прийти к какому-то решению», а потом в 3 часа ночи принималось решение в духе «давайте снова встретимся через полгода».



Хотя выход из ЕС через три недели — это санкционированный как внутренним законом, так и международным договором с союзом шаг (который очевидно, сильно беспокоит отечественный бизнес, так как им приходится готовиться к этой ситуации), единственный способ его предотвратить, так это найти большинство, которое поддерживало бы какой-то другой вариант. Большинство имеется, только непонятно, за что оно ратует.



Именно поэтому, как мне кажется, люди задумаются об отсрочке, потому что те, кто хочет проведения второго референдума, а также стремящиеся к более мягкой версии брексита в стиле Норвегии — все они поймут, что единственное в чём они сходятся, так это во мнении, что отсрочка пойдёт им на пользу.



Лично я считаю, что это вовсе не плохой вариант. Он позволит стране продолжить обдумывать эту крупнейшую со времён Второй мировой войны проблему. Это хорошо, потому что ни один из очевидных вариантов не пользуется поддержкой большинства. Я считаю, что следующая неделя закончится именно на этом.



Если вы обожаете Уильяма Шекспира, я могу вставить ещё одну ремарку. Дело здесь также во власти — ведь корона пала наземь. Премьер-министр не будет представлять свою партию на следующих выборах, и всем в принципе понятно, что в этом году она уйдёт. Так что на взглядах людей сказываются и их мысли об их месте в будущей борьбе за корону и за лидерство в Консервативной партии, что на данный момент равносильно занятию должности главы страны.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 марта 2019 года.