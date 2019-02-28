Independent: конфликт Терезы Мэй с парламентом из-за брексита похож на затянувшийся вестерн

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продолжает воевать с парламентом по поводу брексита, но никаких результатов эта битва не приносит, пишет обозреватель The Independent Том Пек. По его мнению, вся ситуация смахивает на бесконечный многосерийный вестерн, который всё никак не дойдёт до развязки с дуэлью.

Тянущийся уже многие месяцы конфликт между правительством и парламентом Великобритании по поводу условий выхода страны из Евросоюза напоминает серию вестернов, которую можно было бы назвать «Брексит: Ровно в полдень», пишет обозреватель-сатирик The Independent Том Пек. Как отмечает Пек, этот бесконечный «киносериал» отличается «полным отсутствием какого-либо драматического напряжения» — каждый из его эпизодов сперва вроде бы подводит действие к решающей дуэли, но вместо этого персонажи не стреляют, а лишь «толкут воду в ступе».

«Полдень сменяется сумерками. Декабрь превращается в январь; февраль плавно перетекает в март. За окном зима переходит в лето, даже не потрудившись изобразить весну. Зрители толпой покидают кинотеатр, пребывая, как и всегда, в полном разочаровании — но осторожные продюсеры выделяют деньги на съёмки следующей части, которая выйдет спустя две недели», — пишет Пек.

Последняя — седьмая, по подсчётам автора — часть киноэпопеи вышла на британские экраны в четверг: члены британской Палаты общин, «наверное, в десятимиллионный раз», должны были сформировать единую позицию по брекситу, продолжает сатирик. Тем не менее, сделать они это не в состоянии — разномастные поправки к соглашению о выходе страны из ЕС, предложенные депутатами как от лейбористов, так и от консерваторов, стали абсолютно бессмысленными ещё во вторник, когда премьер-министр Тереза Мэй приняла решение разрешить палате голосовать о том, чтобы отложить брексит, лишь через две недели (т.е. всего за 17 дней до предполагаемой даты выхода. — прим. ИноТВ), подчёркивает Пек.

Вместе с тем, хотя «перестрелки» так и не случилось, без жертв не обошлось, иронизирует автор. Под удар попал член парламента Альберто Коста, который также занимает в правительстве неоплачиваемый и крайне низкий по иерархии пост личного парламентского секретаря министра. Коста — сын выходцев из Италии — предложил поправку к соглашению по брекситу, гарантирующую сохранение нынешнего статуса граждан ЕС вне зависимости от результатов переговоров между Лондоном и Брюсселем — и был за это сразу же отправлен в отставку, поскольку члены британского правительства согласно законодательству не имеют права самостоятельно предлагать поправки к законопроектам. При этом поправка Косты всё равно была принята правительством без возражений, подчёркивает Пек. Таким образом его отставка стала самым бессмысленным увольнением в правительстве Великобритании с января прошлого года, когда член Палаты Лордов Майкл Бейтс подал в отставку из-за того, что опоздал на заседание палаты — вот только в том случае прошение об отставке не приняли, а вот в случае Косты не только приняли, но и требовали, отмечает автор.

Кроме того, в четверг Палата общин в очередной раз отклонила предложенную лидером лейбористов Джереми Корбином поправку о том, что Великобритания после брексита останется в таможенном союзе с ЕС и будет поддерживать крепкие отношения с единым европейским рынком, напоминает автор. В связи с этим, шутит Пек, возникает крайне любопытный философский вопрос: «Если химеры никогда не существовало, можно ли сказать, что она погибла? А то ведь конкретно эту химеру убили уже раз двадцать». Любопытно также, что в связи с очередным отклонением поправки Корбина, официальной позицией лейбористов теперь должно стать выступление за повторный референдум о выходе из ЕС — однако сам Корбин ранее заявлял, что референдум будет проводиться лишь в том случае, если сделку Терезы Мэй одобрят в парламенте, пишет сатирик. «Иными словами, он поддерживает референдум лишь при тех обстоятельствах, при которых его быть не может», — поясняет журналист.

И всё же в истории брексита прошёл очередной удивительный день — члену правительства пришлось уволиться просто затем, чтобы заставить правительство сделать то, что оно обещало сделать, в заключение пишет автор. «Но ничего, в общем, не изменилось, и мы ждём следующей части «Брексит: Ровно в полдень». В конечном счёте, выстрелы всё же грянут», — подытоживает он.