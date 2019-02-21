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Guardian: Британия установит продуктовые пошлины для ЕС в случае «жёсткого» брексита

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В случае брексита без сделки Великобритания планирует защитить своих фермеров с помощью пошлин на импортное продовольствие, сообщает Guardian. По словам министра окружающей среды Майкла Гоува, Лондон также предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить снижения требований, предъявляемых к импортной продукции.
Guardian: Британия установит продуктовые пошлины для ЕС в случае «жёсткого» брексита
Reuters

В случае брексита без сделки Великобритания собирается ввести импортные пошлины на продовольствие, сообщает Guardian. Об этом заявил британский министр окружающей среды Майкл Гоув.

Это мера будет принята для защиты самых уязвимых сфер сельского хозяйства и пищевого производства, пояснил он. В частности, защиты тех фермеров, которые занимаются разведением овец и коров.
 
Гоув также назвал «неточной» информацию об обнулении импортных пошлин с целью не допустить проблем с поставками товаров в Соединенное Королевство в случае «жёсткого» брексита.
 
Он также пообещал, что Лондон предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить снижения требований, предъявляемых к импортной продукции. 
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источник
Guardian Великобритания Европа
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брексит Великобритания Европа Евросоюз ЕС пошлины торговля
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