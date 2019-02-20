Le Figaro: в брексите Макрон играет на стороне Кремля

Франция рассчитывает упрочить свои позиции, поэтому ратует за жёсткий брексит и идёт на сближение с Германией. Однако, по мнению специалиста по геополитике Лорана Шалара, опубликованному Le Figaro, тем самым Эммануэль Макрон лишь «играет на стороне Путина» и способствует тому, чтобы Россия добилась своих целей.

«Брексит продолжает появляться на передовицах, превращаясь в плохой фельетон, чьё окончание все хотели бы увидеть как можно скорее», — пишет эксперт по геополитике Лоран Шалар в статье, опубликованной в Le Figaro. По его словам, Франция играет в этом отношении особую роль, поскольку в большей степени старается дестабилизировать Великобританию, а не поддержать.

Чтобы глубже понять «ставки этого развода», автор статьи предлагает углубиться в произведение российского политолога Александра Дугина «Основы геополитики. Геополитическое будущее России». По его словам, в этой книге, которая посвящена тому, как России вернуть своё величие на международной арене, про европейское направление говорится очень чётко: нужно отделить Великобританию от остальной Европы и заставить Францию теснее сотрудничать с Германией, ведь у обеих стран сильные антиамериканские и антибританские настроения.

Таким образом, голосование по брекситу стало первым шагом на пути к этой цели. По словам автора статьи, в России небезосновательно считают Великобританию «американским «троянским конём» на континенте». Следующим шагом, продолжает он, Россия должна продвигать идею «тяжёлого» брексита, который посеял бы раздор между Великобританией и Европейским союзом — вплоть до создания враждебности. А далее наступит третья фаза — формирование европейской армии, отдельной от НАТО.

Как отмечает автор статьи, в теории европейские лидеры не должны были «попасть в ловушку, расставленную Владимиром Путиным», однако позиция Эммануэля Макрона полностью соотносится с устремлениями России. Нынешний французский президент, равно как и его предшественники, рассчитывает извлечь выгоду из брексита, чтобы усилить свои позиции в отношении «туманного Альбиона». В частности, Париж рассчитывает укрепить свои позиции в финансовом секторе. Отсюда и стремление «наказать британцев за то, что решили покинуть корабль».

По словам эксперта, старый антагонизм против англичан, унаследованный ещё со времён религиозного противостояния, «заставляет наших лидеров утратить рассудок, и они говорят о своих проевропейских настроениях, но в конечном итоге остаются по сути большими националистами». Так, он отмечает, что Париж вслед за Берлином в экономическом плане согласен оказаться под влиянием «вчерашнего врага» — России. Кроме того, они продвигают идею о создании общеевропейской армии, что вносит разлад между ними и НАТО. При этом, по мнению автора статьи, сложно представить, как это образование будет способно без «американского зонтика» дать отпор российской армии.

«Получается, что, возможно, безотчётно, Эммануэль Макрон играет на стороне Владимира Путина, а его политика полностью вписывается в линию Кремля», — пишет автор статьи. Впрочем, по его словам, пока что у Макрона нет ни опыта в международных отношениях, ни знаний в геополитике, а потому его вес на международной арене не соотносим с такими гигантами, как Ангела Меркель или Владимир Путин.

Однако исправлять ошибки никогда не поздно, отмечает Лоран Шалар, а потому он советует Макрону изменить свою внешнюю политику. По его словам, вместо слишком тесных экономических отношений с Германией Франции лучше сохранить максимально возможное сотрудничество с Великобританией, напоминая о временах, когда их связывала коалиция против Гитлера. Выход Великобритании из Евросоюза не означает, что между ними должны теперь быть плохие отношения, что они должны вернуть границы или прекратить сотрудничество в военной сфере. «У британцев есть на то свои причины, достойные уважения. Возможно, они не хотят, чтобы Берлин диктовал им, какую политику вести».

Лоран Шалар считает, что странам стоит бороться против засилья англосаксов в культурном плане, ведь из-за этого страдает национальная идентичность. Или, например, не нужно слепо поддаваться на военные авантюры американцев. Но при этом, настаивает он, Франции нельзя отделяться от своих союзников, с которыми у неё общие цели и ценности. «На данный момент единственный, кто выигрывает от раздора между ЕС и Великобританией, — это Россия, которая продолжает идти к своим целям и предлагает авторитарную политическую модель, неприемлемую для любой настоящей демократии», — делает вывод автор статьи в Le Figaro.