Брексит — это шанс для Великобритании занять лидирующую роль на мировой арене, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Он планирует увеличить расходы на армию и снабдить её новой техникой, чтобы дать отпор России и Китаю на международной арене. Правда, новые корабли для британских ВМС, по сути, будут просто переделанными паромами, отмечает немецкое издание Contra Magazin.
В противостоянии с Россией и Китаем Великобритания должна быть готова к применению «жёсткой силы», заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Он предупредил Москву и Пекин, что нарушения международного права не останутся безнаказанными. Брексит — это шанс для Лондона занять лидирующую роль на мировой арене, передаёт его слова Contra Magazin.
И Великобритания уже заявила о своих амбициях, отправив в Тихий океан авианосец Queen Elizabeth, продолжает издание. Также министерство обороны страны планирует закупить беспилотные устройства для преодоления вражеских оборонительных систем и два парома, чтобы переделать их в военные корабли, укрепив тем самым свои ВМС.
Уильямсона критикуют за то, что он снабжает армию техникой «секонд хенд», но сам он заверяет, что новые корабли будут соответствовать необходимым стандартам, и их можно будет использовать в Индо-Тихоокеанском регионе, Средиземном и Балтийском морях, а также Атлантическом океане.
Судя по риторике министра, можно быть уверенным, что британцы продолжат вести пропагандистскую кампанию против России и Китая, а также готовится к войне с ними на одной стороне с американцами и НАТО, делает вывод автор статьи Марко Майер. «Мы должны быть готовы показать, что агрессивное поведение может дорого обойтись», — подчеркнул Уильямсон. Но он почему-то не сказал, что именно Запад постоянно ведёт себя агрессивно по отношению к «неугодным» странам, нарушает при этом нормы международного права и не несёт наказания, отмечает журналист.
Также министр призвал своих союзников по НАТО к увеличению оборонных расходов, хотя страны-члены альянса уже сейчас тратят на армию гораздо больше денег, чем Россия и Китай вместе взятые, подчёркивает Contra Magazin.
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