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Le Figaro: «жёсткий» брексит ударит по занятости во многих странах мира

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В случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза, так и не заключив никаких соглашений с Брюсселем, под угрозой могут оказаться 612 тыс. рабочих мест в 43 странах, сообщает Le Figaro, ссылаясь немецкого Института экономических исследований Галле. Как отмечается в статье, наиболее уязвимыми для «жёсткого» варианта брексита окажутся наиболее близкие торговые партнёры Лондона как в Европе, так и за её пределами.
Le Figaro: «жёсткий» брексит ударит по занятости во многих странах мира
Reuters

Менее чем за пятьдесят дней до даты, когда Великобритания должна будет покинуть Европейский союз, немецкий Институт экономических исследований города Галле установил, что брексит состоится в «жёсткой» форме — то есть, без заключения каких-либо соглашений между Лондоном и Брюсселем, — ударит по занятости во многих странах мира, пишет французская Le Figaro.

По данным газеты, сотрудники Института Галле определили, что если импорт европейских товаров в Великобританию в результате «жёсткого» брексита сократится на 25% (то есть, сильнее, чем прогнозируют в Лондоне), под угрозой окажутся 612 тыс. рабочих мест в 43 государствах. Согласно исследованию учёных, наиболее сильно будут затронуты крупные европейские страны, которые поддерживают тесные экономические связи с Лондоном, а также его международные партнёры, включая Китай и США. В частности, как утверждается в исследовании, работы могут лишиться 102 тыс. граждан Германии и по 50 тыс. французов, итальянцев, поляков и китайцев, перечисляет обозреватель Le Figaro.
 
Между тем, по мнению исследователей Института Галле, «жёсткий» брексит отразится на разных секторах экономики по разному, продолжает журналист. Так, во Франции будут сильнее всего затронуты пищевая и мебельная промышленность, оптовая торговля, а также сектор услуг для предприятий, в Германии — автопром, а в Италии — текстильная промышленность и как оптовая, так и розничная торговля. В целом, в одних странах — включая Бразилию и Болгарию — брексит без соглашений повлияет в основном на сельское хозяйство, тогда как в других —как, например, Германия и Чехия — он скажется преимущественно на промышленности, уточняется в статье.

Как отметил в интервью Le Figaro главный экономист компании Ostrum Asset Management Филипп Вэхтер, выводы исследователей Института Галле подчёркивают, насколько большое значение имеет Великобритания для Германии и Франции во внешней торговле. Между тем, эксперт также подчеркнул, что предприятия уже сейчас постепенно готовятся к брекситу, меняя свою стратегию — к примеру, по его словам, «доля Великобритании в общем экспорте Германии снижается ещё с референдума о выходе». Аналогичный феномен просматривается и во Франции — французские предприятия «перераспределяют ресурсы», фактически «снижая зависимость от торговли с Великобританией», цитирует Вэхтера Le Figaro.

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Le Figaro Франция Европа
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