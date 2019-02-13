Le Figaro: «жёсткий» брексит ударит по занятости во многих странах мира

В случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза, так и не заключив никаких соглашений с Брюсселем, под угрозой могут оказаться 612 тыс. рабочих мест в 43 странах, сообщает Le Figaro, ссылаясь немецкого Института экономических исследований Галле. Как отмечается в статье, наиболее уязвимыми для «жёсткого» варианта брексита окажутся наиболее близкие торговые партнёры Лондона как в Европе, так и за её пределами.

Менее чем за пятьдесят дней до даты, когда Великобритания должна будет покинуть Европейский союз, немецкий Институт экономических исследований города Галле установил, что брексит состоится в «жёсткой» форме — то есть, без заключения каких-либо соглашений между Лондоном и Брюсселем, — ударит по занятости во многих странах мира, пишет французская Le Figaro.

По данным газеты, сотрудники Института Галле определили, что если импорт европейских товаров в Великобританию в результате «жёсткого» брексита сократится на 25% (то есть, сильнее, чем прогнозируют в Лондоне), под угрозой окажутся 612 тыс. рабочих мест в 43 государствах. Согласно исследованию учёных, наиболее сильно будут затронуты крупные европейские страны, которые поддерживают тесные экономические связи с Лондоном, а также его международные партнёры, включая Китай и США. В частности, как утверждается в исследовании, работы могут лишиться 102 тыс. граждан Германии и по 50 тыс. французов, итальянцев, поляков и китайцев, перечисляет обозреватель Le Figaro.

Между тем, по мнению исследователей Института Галле, «жёсткий» брексит отразится на разных секторах экономики по разному, продолжает журналист. Так, во Франции будут сильнее всего затронуты пищевая и мебельная промышленность, оптовая торговля, а также сектор услуг для предприятий, в Германии — автопром, а в Италии — текстильная промышленность и как оптовая, так и розничная торговля. В целом, в одних странах — включая Бразилию и Болгарию — брексит без соглашений повлияет в основном на сельское хозяйство, тогда как в других —как, например, Германия и Чехия — он скажется преимущественно на промышленности, уточняется в статье.

Как отметил в интервью Le Figaro главный экономист компании Ostrum Asset Management Филипп Вэхтер, выводы исследователей Института Галле подчёркивают, насколько большое значение имеет Великобритания для Германии и Франции во внешней торговле. Между тем, эксперт также подчеркнул, что предприятия уже сейчас постепенно готовятся к брекситу, меняя свою стратегию — к примеру, по его словам, «доля Великобритании в общем экспорте Германии снижается ещё с референдума о выходе». Аналогичный феномен просматривается и во Франции — французские предприятия «перераспределяют ресурсы», фактически «снижая зависимость от торговли с Великобританией», цитирует Вэхтера Le Figaro.