Times: брекситом навеяло — Япония сворачивает бизнес в Британии

Неопределённость вокруг брексита стала причиной роста напряжённости в экономических отношениях Великобритании с Японией, пишет The Times. Так, Nissan отказался от планов по выпуску внедорожников X-Trail на заводе в Великобритании, став третьей японской компанией, ограничившей сотрудничество со страной в преддверие её выхода из ЕС с начала года.

Вне зависимости от того, вините ли вы в этом брексит или нет, очевидно, что экономические связи Великобритании и Японии переживают далеко не самые лучшие времена, пишет The Times.

Так, недавно стало известно о том, что японская компания Sony приняла решение перенести свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Голландию в связи с желанием защитить свои интересы на случай выхода страны из ЕС без сделки.

Ещё одна японская компания Hitachi объявила о прекращении работы над проектом британской АЭС. Однако это в большей степени вызвано его экономической нецелесообразностью и проблемами с привлечением инвестиций, в чём многие также винят брексит, пишет издание.

А теперь японский автопроизводитель Nissan отказался от планов по выпуску внедорожников X-Trail на заводе в Великобритании.

В первую очередь, отмечает The Times, это решение продиктовано экономическими соображениями. Учитывая снижение прогнозов продаж, руководство компании сочло целесообразным сконцентрировать производство на японском заводе, где уже приступили к созданию внедорожников.

При этом в своём заявлении представители Nissan подчеркнули, что «сохраняющаяся неопределённость вокруг будущих отношений Великобритании с ЕС не помогает компаниям, таким как наша, планировать будущее».

Так, несколько дней назад стало известно о создании Японией и Евросоюзом зоны свободной торговли, охватывающей около 635 млн человек. Ожидается, что это позволит постепенно снизить пошлины на ввоз в ЕС автомобилей японского производства. Таким образом, у компании появляются все основания для переноса производства в Японию, учитывая неопределённость будущих торговых отношений Великобритании и ЕС.

The Times полагает, что на фоне «глобальной неопределённости и азиатского экономического спада» брексит может и не быть основной причиной для отказа от расширения сотрудничества с Великобританией, но всё же часто склоняет баланс не в пользу страны.