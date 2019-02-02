MSNBC: британцы готовятся к брекситу, как к войне

«Жёсткий брексит» может стать для Великобритании крупнейшим внутренним кризисом за несколько десятилетий, сообщает MSNBC. Как отмечает телеканал, правительство страны уже запасается аптечками и лекарственными препаратами, а один из крупнейших банков переводит свои активы в Ирландию.
И снова здравствуйте, вы смотрите Velshi & Ruhle. Для большинства американцев брексит — это что-то абстрактное. По сути, окончание действия торгового соглашения. Но в Европе и особенно в Соединённом Королевстве складывается впечатление, что Великобритания может покинуть Евросоюз без договорённостей, которые смягчили бы удар. Это так называемый «жёсткий брексит».
На данный момент это запланировано на 29 марта. Британские компании и правительство проводят масштабную подготовку к возможным сбоям в работе. И вот почему. Брексит без соглашения означал бы большие перемены. Пришлось бы снова вводить проверки на границах. Возникли бы вопросы без ответов о будущих правах граждан ЕС, живущих или работающих в Соединённом Королевстве, и британских граждан, живущих или работающих в ЕС. В том числе тех, кто работает в Республике Ирландия — независимом государстве, остающемся в составе Европы, Евросоюза. И, конечно же, это был бы большой удар по торговле. Британский экспорт в Евросоюз столкнулся бы с новыми тарифами, а товары, ввозимые из Европы в Соединённое Королевство, в одночасье подорожали бы.
Процитируем BBC: «Брексит без соглашения может стать крупнейшей чрезвычайной ситуацией мирного времени почти за сто лет». 29 марта, как только Биг-Бен пробьёт 11 вечера — полночь на континенте, — британское правительство объявит о «критическом происшествии» и начнёт работать 24 часа в сутки в «оперативном режиме».
Над подготовкой к сценарию (выхода из ЕС. — ИноТВ) без соглашения уже работает специальная оперативная группа из 4000 государственных служащих. Им на помощь Министерство обороны пообещало выделить ещё 3500 военнослужащих, когда произойдёт отделение (Великобритании от ЕС. — ИноТВ).
Министерство здравоохранения Великобритании начало запасаться медикаментами. Производители продуктов питания завели резервы ингредиентов. Склады заполняются. Из-за беспокойства по поводу возможных протестов, Национальное агентство по борьбе с преступностью готовится к значительным «краткосрочным беспорядкам по всей стране». А Пограничная служба, готовясь к возобновлению проверок на границах, сформировала оперативную группу из 300 офицеров. Чтобы укомплектовать штат контрольно-пропускных пунктов, набирают ещё 600 офицеров.
Таков плохой сценарий — на случай, если никто не предложит план.
С нами в студии человек, который знает про брексит больше всех, главный международный корреспондент NBC News, наш друг Билл О’Нили. Для британского правительства это обретает форму чрезвычайного положения… На что это похоже?
БИЛЛ О’НИЛИ, главный международный корреспондент NBCNews: Похоже на войну. То, что вы только что описали, похоже на подготовку к войне. Послушайте, это крупнейший внутренний, политический кризис в Великобритании со времён Второй мировой. Крупнейший кризис внешней политики… скажем, с 1950-х, с Суэцкого кризиса. Но теперь это ещё и экономический, и социальный кризис.
За последние сутки банк Barclays, один из крупнейших банков в мире, переместил активы стоимостью 200 миллиардов долларов из Лондона в Дублин. За последние сутки мы узнали, что британское правительство запасается аптечками первой помощи — на случай теракта после 29 марта. Потому что в данный момент они в штаб-квартире Johnson& Johnson в Брюсселе, в Бельгии.
И они не хотят проблем с ввозом.
БИЛЛ О’НИЛИ: Именно. Послушайте, для Великобритании это почти экзистенциальная проблема. Это, определённо, экзистенциальная проблема для Ирландии, она ведь настолько зависит от торговли с Соединённым Королевством. Но не только Великобритания, Евросоюз тоже пострадает экономически. К примеру, немецкий бизнес. Немецкие производители этим очень обеспокоены. Беспрепятственной торговли больше не будет. Все мы… Все наши супермаркеты в США и Соединённом Королевстве зависят от своевременности поставок. После брексита, после 29 марта, если выход будет «жёстким», об этом можно забыть. В торговле будет полно препятствий, в портах выстроятся очереди. Мы не знаем, что будет с полётами, будет ли ещё действовать ваш паспорт. Многие компании могут рухнуть!
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