Бывший министр по выходу Великобритании из ЕС Доминик Рааб заявил, что многие европейские чиновники хотят использовать проблему ирландской границы, вынудив Лондон принять запасной план и остаться в таможенной зоне ЕС, чтобы сохранить контроль над этой страной и после брексита, пишет Daily Express. Кроме того, по его словам, ЕС может очень быстро решить эту проблему, если захочет.

Сторонник брексита Доминик Рааб заявил, что когда он занимал пост министра по выходу Великобритании из ЕС, к нему «регулярно» поступали сведения об европейских чиновниках, которые хотели использовать проблему границы с Ирландией для того, чтобы вынудить Лондон остаться в таможенной зоне ЕС после того, как он покинет союза. Таким образом, по его словам, они пытались «установить контроль над Великобританией после брексита», пишет Daily Express.

Рааб считает, что было бы «наивно» полагать, что в Еврокомиссии и в Ирландии нет чиновников, которые хотели бы использовать запасной план по таможенной границе для того, чтобы Великобритания оставалась в тесной связи с ЕС после брексита.

«Мне кажется, что по своей сути вопрос границы очень легко решается с помощью доброй воли, практического сотрудничества… и децентрализованного процесса», — заявил он.

«Думаю, что кое-кто в Дублине, Северной Ирландии и Еврокомиссии определённо видит в этом возможность выбрать на высоком уровне такой подход к запасному плану... который установит контроль над Великобританией после брексита», — добавил он.

Бывший министр по делам брексита также напомнил о январском заявлении главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье, в котором тот сообщил, что Брюссель работает над списком мер, необходимых для предотвращения возникновения жёсткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в случае выхода Лондона из союза без заключения сделки.

«Мне кажется, что 24 января Мишель Барнье очень серьёзно изменил свою позицию, когда заявил касательно сценария выхода Великобритании без сделки…, что ЕС в этом случае придётся проверять товары, прибывающие в Республику Ирландия, — заявил Рааб. — Позднее он уточнил, что в этом случае придётся найти способ проведения проверок и досмотров без воссоздания границы».

По его словам, эти заявил, что эти слова говорят о том, как быстро можно решить вопрос с ирландской границей. «Мишель Барнье говорит, что в случае выхода Лондона из ЕС без достижения соглашения это можно будет сделать. Если это можно сделать за два месяца, тогда это можно сделать и за два года», — подчеркнул бывший министр.